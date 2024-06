Martha Isabel Bolaños conoció a Christopher Carpentier cuando participó en Masterchef Celebrity Colombia y a pesar de que en esa temporada Bolaños fue muy criticada por su manera de ser, parece que un gusto empezó a nacer en dichas instalaciones.

No cabe duda de que muchos televidentes piensan que Carpentier es un hombre atractivo, con una personalidad muy estricta, pero con algo que puede mover fibras.

Y parece que después de que los famosos terminaron de grabar esa temporada del ‘reality’ de cocina, quedaron en tener una cita romántica a ver qué podía pasar allí.

Ahora que Bolaños salió de ‘La casa de los famosos’, estuvo en Tropicana hablando de su experiencia, hasta que en un momento dado, el nombre del jurado chileno se mencionó y ella relató qué fue lo que pasó en esa cita pendiente y por qué decidió no continuar con el romance que estaba naciendo entre ellos.

“Sí fuimos a cenar, pero no prosperó por mí porque: ‘Gordo, vamos despacio, vamos despacio’, ya me quería casar. No prosperó, pasé de ahí”, terminó de decir la actriz de ‘Bety, la fea’.

Eso sí, dejó que le parecía un hombre muy simpático, sobre todo porque tiene unos ojos especiales.

Hasta donde se sabe, tanto Bolaños como Carpentier permanecen solteros, pero a pesar de la atracción física, las cosas no se dieron más allá de dicha cena

