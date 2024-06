El pasado 7 de diciembre, Día de las Velitas en Colombia, el país se conmocionó con el asesinato de Michel Dayana González, a manos de un vigilante de un taller de pinturas en el barrio San Judas, de Cali. Después de cometer el crimen, el sujeto, identificado como Harold Echeverry, se dio a la huida y fue capturado en Villavicencio, donde pretendía refugiarse.

Precisamente, 6 meses después de este acto, se ha conocido que Echeverry fue condenado a 47 años de prisión por el homicidio de la menor. Ahora, este hombre habló en el programa ‘El rastro’, de Caracol Televisión, y dio escabrosos detalles de lo que hizo con la niña.

Echeverry habló desde la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, donde permanece recluido. El hombre se refirió a los últimos instantes con vida de la pequeña y por qué tuvo tanta sevicia al quitarle la vida dentro de ese taller.

“A mí se me tildó como el ‘Monstruo de Cali’, por un homicidio de tantos que hay. Empezó una discusión y ya, me dio con un destornillador de estrella y yo me defendí con una porra de latonería. Le pegué un golpe en la cabeza y ella cayó, empezó a convulsionar, fue horrible. El cerebro creo que salió, le salió algo blanco”, mencionó.

Luego de eso, Echeverry aseguró que no recuerda lo que pasó exactamente, aunque dijo qué fue lo que llevó a desmembrar a Michel Dayana, que tiene que ver supuestamente con el desespero de no querer volver a una cárcel, donde ya había pagado una pena de 2 años.

“Esa decisión es algo que no debería haber pasado. La tome por miedo, ver una persona muerta por una discusión, un segundo que me cambió la vida . Después empezó a sonar el celular de ella, creo que la estaban buscando y yo me desesperé”, señaló.

Aseguró en la entrevista que tomó la decisión por miedo y lo que hizo fue esconder el cuerpo en diferentes áreas del lugar. Este sujeto también pidió perdón a la familia que, aunque pidieron una pena más severa contra el homicida, aceptaron la decisión de la justicia colombiana.

“No hay razón para hacer lo que hice, es algo que me ha dolido, no tengo cómo pagar el daño a ellos, no tengo cómo devolver a la vida a esa persona. Que me perdonen, yo mismo le desearía la muerte a una persona que hiciera eso, pero no es algo que se haya planeado. quisiera ser yo el muerto, Dios juzgará, yo mismo me odio por eso. Debí entregarme y pagar la misma condena. No es lo mismo decirle a la familia que su hija fue asesinada a que fue asesinada y desmembrada“, expresó en el citado programa.

