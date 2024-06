Martha Isabel Bolaños es la más reciente eliminada del ‘reality’ del Canal RCN y es por ello que estuvo como invitada en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’.

Fue en ese espacio que la actriz se vio sorprendida por un video que le mostraron en el que aparece ‘Alfredo redes’ pateándole su ropa, después de que fuera enviada a la habitación del exilio.

Y es que en la grabación se ve al creador de contenido arrojando al piso las pertenencias de la ‘Pupuchurra’, en lo que evidencia una clara falta de respeto más allá de los problemas y discusiones que tuvieron en ‘La casa de los famosos’.

Martha I. Bolaños reaccionó a video de Alfredo pateándole la ropa

En el programa mencionado, Martha Isabel Bolaños calificó como “feo” el gesto que tuvo Alfredo y, de paso, criticó a Karen Sevillano por burlarse de la situación.

“Que feo, que bobada tan fea. Me enteré anoche que me contaron, pero no había visto el video…. La risa de Karen. Yo lo siento por ellos, la verdad es una bobada, sin palabras. ¡Qué feo!”, dijo.

De hecho, la actriz indicó que le “da pesar” la actitud del equipo ‘papillente’, pero que no tiene ningún tipo de rencor contra ellos.

“Nunca se disculpó [Alfredo], él siente que no ha hecho nada malo… Yo no me enteré de nada de eso, ahora lo que me da es un poco de pesar, me nació despedirme de él, pero tomaré distancia. No me interesa”, precisó .

Y concluyó: “En este momento solo tomaré distancia, no le voy a devolver eso que me hizo, pero sí estoy sorprendida porque me parece feo. No me duele por mí, me duele por ellos. ¿De dónde sale eso tan feo?“.