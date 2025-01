En julio de 2024 Bolaños estuvo dando varias entrevistas por su participación en ‘La casa de los famosos’. En dichos espacios habló de sus compañeros, el reto más grande que enfrentó, entre otros detalles.

Sin embargo, por lo que pocos sabían es que ella tuvo un encuentro un poco más cercano con el chef chileno Christopher Carpentier. Luego de que se acabó el ‘reality’ de cocina, ellos dos se vieron para una cena, según contó la famosa, que no terminó muy bien.

“No prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’, él ya me quería casar”, afirmó Bolaños.

Ante esto, Carpentier jamás había contestado, hasta que fue como invitado al programa de ‘Impresentables’, en donde habló de dicho suceso.

“Eso es de las cosas más graciosas que ha pasado. Que yo me iba a casar con ella, algo así. Que ella me había dicho algo así de ‘vamos más lento, mi amor'”, empezó diciendo el chileno.

“Yo creo que ella está un poquito enfadada conmigo porque yo no tenía mucho ‘feeling’ en el programa de ciertas cosas de vuelta, de lo que pasaba y le criticaba duro sus platos, entonces, por ahí pensó que podía meter en un problema o algo. Me causa risa, yo quiero tener hijos, no nietos, entonces no me voy a poner a enredar en un problema ahí”, terminó por decir Carpentier.

