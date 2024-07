Por: Cazafamosos

Tras su salida de ‘La casa de los famosos’, la actriz Martha Isabel Bolaños confesó que tuvo un romance pasajero con el chef chileno Christopher Carpentier, conocido por ser jurado de ‘Mastechef’. Bolaños detalló cómo fue esta relación en una entrevista con la emisora Tropicana.

Según la actriz, los coqueteos entre ella y Carpentier comenzaron durante la temporada de ‘Masterchef Celebrity’ en 2022.

Aunque la química entre ambos era evidente en las pantallas, la relación no prosperó. “No prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’, él ya me quería casar”, comentó Bolaños. Añadió que, aunque él es muy guapo, la relación no avanzó más allá de una cena romántica en la que no se complementaron.

¿Por qué Christopher Carpentier dejó ‘Masterchef’?

Christopher Carpentier dejó ‘Masterchef’ para embarcarse en nuevos proyectos personales. “Llevo once años haciendo MasterChef, cinco en Colombia, y estoy haciendo un nuevo proyecto… Yo no tengo ningún problema con MasterChef”, explicó Carpentier.

El chef aclaró que no se unirá a un nuevo programa de televisión ni en Colombia ni en otro país. En cambio, planea quedarse en Colombia y alejarse de los reflectores por un tiempo para enfocarse en la creación de una escuela para cocineros en Bogotá. “Estoy recuperando la casa de Quinta Camacho y estoy haciendo una escuela que va a tener escuela de cocina, escuela de líquidos… Era una universidad”, expresó Carpentier. vf

