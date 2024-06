Martha Isabel Bolaños manifestó que gracias a los concursos en los que ha participado ha logrado quitarse “un poquito” la imagen en la que estaba encasillada, de “mujer coqueta, amante, sexi, fatal”.

En ese sentido, apuntó que hoy en día es más conocida como Martha y no como ‘la Pupuchurra’, apelativo que tuvo en ‘Betty, la fea’, telenovela de hace 25 años y que nuevamente está siendo emitida en el televisión.

Sin embargo, se quejó de lo vivido en cada ‘reality’, pues expresó que en ‘La casa de los famosos’ no recibió el mejor trato de sus compañeros.

“En la casa respondí y me defendí, pero no exploté. Allá insistían en que yo era una morronga, pero cuando salí y vi los videos me di cuenta de que hubo acoso sistemático y que me la tenían montada”, explicó.

Luego le dio paso a ‘Masterchef’, competencia de cocina que el martes 18 de junio de 2024 estrenó su nueva temporada en el canal RCN.

Críticas de Martha Isabel Bolaños (‘la Pupuchurra’) a ‘Masterchef’

La caleña dijo que el concurso de preparación de alimentos ha sido el que más le ha costado afrontar: “El ‘reality’ más duro para mí fue el de cocina, la verdad… desde el día uno”.

Y explicó que el programa afectó su reputación a tal punto que reprochó cómo se manejó su imagen:

“Mi nombre salió tan afectado porque me vieron tensa todo el tiempo y la edición no era que ayudara mucho”.

Y cerró asegurando que no la pasó bien, a pesar de que en otro medio confesó que había tenido un amorío con el juez chileno Christopher Carpentier.

“Yo no sé cocinar y todo el tiempo estuve superándome, estudiando, me trasnochaba y llegué muy lejos porque soy superdisciplinada y me la guerreé… porque ahí yo sufría mucho”, concluyó.

En video, las palabras de ‘la Pupuchurra’ (sobre ‘La casa de los famosos’, desde el minuto 19:50, y sobre ‘Masterchef’, en el minuto 21:56):

