El chef Chris Carpentier habló de las dos razones por las cuales salió de ‘Masterchef Colombia‘, de RCN, y le envío lo mejores deseos a la nueva chef que llegó al programa, la mexicana Adria Marina.

“No quiero que haya malentendidos sobre mi salida de ‘MasterChef’, por eso, decidí realizar este ‘live’ hoy. Mantuve silencio por respeto al programa, al canal RCN y a mis compañeros, hasta que ellos hicieron público el anuncio sobre la nueva temporada del reality, donde estará la chef Adria Marina. Le deseo toda la mejor de las suertes y espero que se afiance en el equipo”, contó el chileno a través de su cuenta de Instagram.

Después dijo: “Cuando terminó ‘MasterChef’, fueron once años difíciles porque estuve solo aquí en Colombia y dejé a mi familia en Chile. Me enfrenté a temas emocionales, que se vieron reflejados en mi cuerpo, yo no podía ni siquiera caminar hacia el atril. Muchas cosas no se ven en el programa; pero Claudia tenía que acercarme los cubiertos porque el dolor que sentía no me permitía agacharme”.

“No podía comprometerme con una nueva temporada porque no estaba dando el 100% de mí. Cuando me comprometo, lo hago con todo, y no estaba en posición de hacerlo para esta edición del ‘reality’. Con mucha tristeza, no pude continuar”, dijo Carpentier.

Por otro lado, la segunda verdad por la que el chef decidió no continuar es porque ha iniciado un proyecto personal en Quinta Camacho, Bogotá. (ver mapa)

“Este año iniciaré una escuela de gastronomía, restaurante y coctelería, será una plataforma que promueve el disfrute de la mesa con muchos invitados, cocineros y bartenerders latinoamericanos. Estoy trabajando en este proyecto y espero abrirlo en agosto. Les pido su apoyo e inversión en este nuevo proyecto, llamado Ilatina Group, para poder crecer juntos”, dijo el chef chileno.

Después contó: “Mi estrés y la soledad me afectaron mucho, pero la vida me dio un nuevo proyecto para crecer. Agradezco profundamente a RCN, a MasterChef, a Claudia, Nico y Jorge y les pido que apoyemos a la nueva chef”.