Christopher Alan Carpentier del Villar, más conocido como Chris Carpentier, chef y jurado de ‘Masterchef celebrity’, ha generado expectativa, no solo por su supuesta renuncia en la final del ‘reality’, sino por el mensaje que compartió por medio de sus redes sociales justo antes de que se transmita la segunda parte de la gran final por el Canal RCN.

La supuesta renuncia habría sido ventilada por el periodista Carlos Ochoa, que al parecer narró que esta se debería a que él mismo decidió no hacer más las grabaciones.

Sin embargo, nada está confirmado, pero fue le propio cocinero el que reveló por medio de su cuenta de Instagram un mensaje que sería alusivo a la guerra que recientemente desataron palestinos e israelíes.

“Lamentablemente hoy para mí no hay ánimo de celebrar nada. Una nueva guerra está en curso. Una carnicería sin precedentes. No me puedo callar esto viendo las imágenes de niños y familias violentadas. Paz en el mundo”, fue el sentido mensaje que publicó el juez del ‘reality’ en redes sociales.