El novio de Carolina Acevedo, Lucas Jaramillo, es un hombre que se declara nómada y cuyo estilo de vida no incluyen posesiones como carro o casa, realidad que tienen a la finalista de ‘Masterchef’ en un momento especial de su vida.

Lo cierto es que la actriz, cuya actitud con ‘el Negrito’ quedó bajo lupa, fue cuestionada acerca de su matrimonio de hace años con el actor Roberto Cano, al que conoció cuando grabaron ‘Pobre Pablo’ en 2002.

Precisamente, sobre lo que vivió en esa época con el artista, la tolimense se sorprendió con un señalamiento que le hicieron, por lo que puso el pecho ante el tema que vivió tiempo atrás.

La concursante del programa de culinaria de Canal RCN hizo una transmisión en vivo desde su cuenta personal de Instagram, replicada por un usuario desde X (antes Twitter), donde respondió al tema.

Si bien en el pasado habló acerca de su reacción cuando la atacaron por una supuesta infidelidad, Acevedo ahora fue contundente para salir al paso frente a una persona que le apuntó.

La reacción de la actriz fue evidente cuando, entre los comentarios de los usuarios presentes en su actividad digital, encontró uno que no dejó pasar por alto para aclarar la situación.

“[Me dicen]: ‘Por intensa se terminó tu matrimonio con Roberto [Cano]’. No, por intensa no. ¿Te parece que soy intensa? Bueno. Yo realmente duermo conectada a la pared. Eso es lo que pasa, que tengo demasiada energía. No, por eso no se terminó mi matrimonio con Roberto. Imagínate que me casé a los 2o años [de edad] con Cano, estaba muy chiquita. Y el amor se acabó”, aseguró.