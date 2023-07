Carolina Acevedo ha dado para hablar y debatir entre los televidentes de ‘Mastechef celebrity’, por lo que ha mostrado durante su participación en la edición 2023 del concurso de cocina. Pero más allá de su actualidad, su vida en los medios empezó desde muy joven y ha vivido todo tipo de situaciones complicadas y críticas despiadadas.

Así lo dijo en una entrevista que le dio al programa ‘Lo sé todo’, dando detalles de los rumores que más daño le han hecho y publicaciones en medios y redes sociales que han llevado a confusiones que la han dejado mal parada. Además, recordó un episodio doloroso y que la llevó a encerrarse en su casa.

Carolina Acevedo respondió por la confusión con Lucas Jaramillo y Catalina Aristizábal

Hace más de 7 meses la actriz está saliendo con Lucas Jaramillo Vélez, que fue ganador del ‘reality’ ‘La isla de los famosos’ en el año 2007 y que antes tenía una relación con Cristina Umaña. Sin embargo, algunos se confundieron con que era Lucas Jaramillo, el exjugador de fútbol y empresario de jugadores, que tiene una larga relación con Catalina Aristizábal, por eso la misma Carolina se refirió al tema de la confusión y dijo de lo que la acusaban:

“¡Qué pesadilla! Dizque Carolina Acevedo le quitó el esposo a Catalina Aristizábal. Y yo: ‘¿Cómo así? ¿Qué es esto?, ¿Qué le pasa a la gente?’. De verdad, qué irresponsabilidad, es una familia, un hombre que está casado, tiene hijos adolescentes, cómo pueden tomar una noticia de forma tan irresponsable”.

Y así como muestra su risa en ‘Masterchef celebrity’, Carolina Acevedo cambió el ánimo para hacer una broma sobre este tema: “Sí, era Lucas Jaramillo, pero pusieron la foto que no era [risas]”. Pero después volvió a indignarse, cuando recordó que en redes sociales la acusaron de quitarle el esposo a Aristizábal: “Hace poquito, hice una encuesta en Instagram, era ‘pregunten lo que quieran’ y me escribió una mujer: ‘Tú eres divina, pero leí que hace poco le quitaste el esposo a una presentadora’”.

Y volvió a referirse en tono de broma a este asunto: “Uy, mari… Yo amante no he sido, ni le he quitado el novio ni el marido a nadie [risas]”.

Carolina Acevedo sufrió por su supuesta infidelidad a Roberto Cano

No son pocos los rumores y especulaciones que han metido a Acevedo en problemas, pero ella lo ha sabido afrontar, ya que desde sus inicios en la actuación empezó a pasar esto: “Menos mal, tengo la personalidad que tengo, creo que eso me hizo estar en ‘De pies a cabeza’. A mí me importan 5, ni siquiera leo… No le paro bolas a eso y las redes sociales se prestan para que la gente, que ni siquiera tiene foto en su perfil, opine y hable de cosas horribles y juzgue. ¿Pa qué perder y desgastarse en eso?”.

Pero el verdadero chisme que marcó la vida de Carolina Acevedo fue el de su supuesta infidelidad a su colega y compañero Roberto Cano, con quien protagonizaron la novela ‘Pobre Pablo’. Y es que todo eso repercutió en malas experiencias cuando salía a la calle:

“La noticia que realmente me afectó fue cuando salió en una revista que yo me había separado, por primera vez, de Roberto Cano porque le había puesto los cachos. Eso me afectó un montón. Eso fue después de ‘Pobre Pablo’, yo salía a la calle y la gente me miraba [sonidos y gestos de desagrado]”.

Aparte de lo que sintió, Carolina decidió evitar inconvenientes y por eso se encerró por un buen tiempo: “Dejé de salir de mi casa, esa ha sido la única noticia que me ha afectado y me encerré en mi casa como 3 meses”.

Pero así como toma muchas cosas de su vida con humor, así quiso superar ese momento y confesó que decidió salir en una revista para caballeros muy descubierta. En ‘Lo sé todo’ dijo que por eso se destapó: “Después de eso, salí en la portada de SoHo con las te… al aire y así [descubiertas] y dije: ‘Si van a hablar, que hablen de mis te…’ Así empecé a salir a la calle, otra vez [risas]”.