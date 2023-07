‘Lo sé todo’ ha tenido todo tipo de episodios extraños mientras está en vivo, tal vez, uno de los más recordados fue el desmayo de Elianis Garrido y la reacción de sus compañeros. Y ahora, con lo que pasó con Manuela Cardona y lo que sintió mientras estaba presentando, se suma otro hecho a lo particular de este programa del Canal 1.

Habitualmente, este espacio tiene en el set a Ariel Osorio, Elianis Garrido y ‘Mafe’ Romero, pero en los últimos días las presentadoras se ausentaron y hubo reemplazos para ellas. Pues, el miércoles 5 de julio Manuela Cardona ocupó el lugar de Romero y no imaginaba lo que iba a pasar mientras presentaba un video de Viena Ruiz y Guillermo Vives.

Nadie entendió cuando ‘Manu’ estaba hablando de la nota que seguía en el programa y de repente volteó a mirar al costado derecho y dijo con sorpresa: “¡Ay, Dios mío!”. Pero como siguió su presentación sin novedades, parecía algo sin importancia, hasta ese momento.

Sin embargo, minutos después todos se refirieron a lo ocurrido y contaron que, supuestamente, pasó algo paranormal. Aunque Ariel Osorio y Elianis garrido intentaron hacerle un chiste a ‘Manu’ Cardona y ella pidió:

En ese momento Elianis tuvo una reacción extraña, graciosa, pero dándole a entender a alguien que lo que pasaba con Manuela era también asunto de todos los del programa. Tampoco había mayor explicación a esta serie de episodios extraños.

Pero Ariel decidió hablar claro y con la verdad: “Vamos a contar. Estábamos en el programa, en vivo, en este set, y hubo una situación mientras estábamos presentando la nota de Viena Ruiz y Guillermo Vives. Estábamos tomando el pelo y con Elianis nos hicimos a un lado, pero vimos en un momento que ‘Manu’ Cardona se volteó como tratando de mirar algo”.

Hasta ahí, fue lo que vieron los televidentes y que había pasado como algo normal en la dinámica del programa. Pero Osorio contó lo más importante: “Resulta que ‘Manu’ sintió, claramente, cuando la tocaron por la parte de atrás”. Y la afectada se desahogó:

“Sí, ‘Gordito’, me hicieron 2 golpes y pensé que era ‘Eli’ y me volteé. Quedé nerviosa, muy nerviosa”.

Elianis también intervino y contó que no es la primera vez que pasa algo similar en el lugar en el que trabajan para salir al aire en ‘Lo sé todo’: “Estamos buscando las imágenes de ese momento, porque hemos vivido situaciones, no es mentira, que [han pasado cosas] diferentes, raras y extrañas en este set durante 5 años y medio… Teníamos un año que nos tenía tranquilos”.

Ariel y Elianis intentaron explicarlo con humor, pero Manuela no estaba tan tranquila y lo dejó saber: “¿Cuál es la risa?, yo casi me desmayo del susto. Pero Elianis está muerta de la risa”. Ante la cara y el reclamo de su compañera temporal, Garrido confesó que ella también ha pasado por sustos y episodios anormales:

“Amor, es que no entro al camerino del gordo, a mí me asustaron en ese camerino. Él se ríe de que me la paso en pelota, en el camerino de ‘Mafe’, pero al camerino de él no entro porque un día me abrieron la cortina, estando un día sola, haciendo un TikTok. También me abrieron la puerta y ni más”.