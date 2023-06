Muchos recuerdan a esta presentadora nacida en Bucaramanga, que se fue al exterior para estudiar inglés, después conoció el amor y terminó viviendo en Estados Unidos con su entonces esposo. Y aunque en la actualidad está en el mundo de la presentación, establecida en Miami y reconectándose con Colombia, su nombre es Silvana del Mar, ya no es de apellido Altahona.

Así se ha presentado en diferentes entrevistas que ha dado, explicando que ese es su nombre y lo cambió de forma oficial. Sin embargo, no le habían hecho la pregunta obligada en este tipo de casos y esto ocurrió en ‘Lo sé todo Colombia’. Lo que llevó a que ella diera algunas pistas, más no toda la información.

(Vea también: ‘Lo sé todo’ puso como reemplazo de Elianis Garrido a recordada expresentadora de Caracol)

¿Qué pasó con Silvana del Mar y por qué ya no es Altahona?

Ariel ‘el Gordo’ Osorio, conductor de este programa del Canal 1, estaba presentando a Silvana del Mar y mencionó su apellido del pasado: “Silvana Altahona”, pero en ese momento interrumpió la misma presentadora y corrigió de frente: “Del mar, Del Mar. Supérelo, supérelo”. Aunque Osorio quiso dar a entender que era por confusión con el nombre del personaje del libro que estaba presentando su invitada, ella quiso que todo quedara muy claro:

“‘Gordo’, haz una cosa, legalmente ya es Silvana del Mar. Si tú vas y buscas mi registro de nacimiento dice Silvana, mi nombre legal, y Silvana del Mar al lado. Es oficial y legal”.

Al escuchar eso, siendo un programa de chismes y con la protagonista ahí mismo, Ariel Osorio de inmediato buscó la verdad, por eso hizo una presentación para que ella diera las razones para cambiar el nombre de forma legal y en sus documentos:

“La ahora presentadora, autora, escritora, Silvana del Mar, y cuidado le cambian el nombre porque los puede demandar. Ha confesado, en ‘Lo sé todo Colombia’, que oficialmente ha cambiado su nombre a nivel notarial. ¿Por qué fue eso?”.

Pero la explicación no fue del todo clara, Silvana manifestó que fue por su libro, pero después aclaró que así la han conocido en su carrera de presentadora en Miami:

“Justamente por mi libro, vean, acá quién dice que es la autora: Silvana del Mar. No, Silvana la otra. Entonces, por temas legales, como lo acabas de decir, me tocó hacerlo. No tiene nada de malo, ni nada, solo que, hace muchos años, me llamo Silvana del Mar, en Estados Unidos y en mi carrera todos me conocen como Silvana del Mar… Yo soy del Mar, pertenezco al mar, todo conmigo tiene que ver con el mar”.

Después de unos cuantos chistes entre Ariel Osorio y María Fernanda ‘Mafe’ Romero, mandaron a una nota y el tema se cerró. Pero el interés de la presentadora y escritora era no dejar pasar la oportunidad de que todos supieran que su anterior apellido no seguía y por eso en la despedida de ‘Lo sé todo Colombia’ lo ratificó: “Ya saben solamente Silvana del Mar, ya no es Silvana nada”, y tomando su palabra, con algo de sarcasmo y risas, Ariel ‘el Gordo’ Osorio dijo: “Silvana del Mar o, si no, los demandamos”.

Lo llamativo es que en Instagram aparece el nombre así: “Silvana Del Mar (Altahona)”, tal vez para quienes la buscan como en el pasado, que lleguen a su perfil y no queden perdidos.