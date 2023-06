Daniela Álvarez, quien hace unos días estuvo junto a Daniel Arenas pese a los rumores de una posible ruptura amorosa, sufrió un angustiante episodio con su prótesis en Estados Unidos, el cual le sacó más de una lágrima.

Tal y como contó la también presentadora, el hecho ocurrió cuando llegó a Miami y se dio cuenta que tenía un problema con el artefacto, vital para ella, ya que no pudo caminar durante un buen tiempo.

Daniella Álvarez contó problema que tuvo con su prótesis en EE. UU.

Y es que, a través de las historias en Instagram, la modelo explicó que su prótesis se quedó sin batería y en la maleta de viaje no había empacado el cargador; siendo un hecho gravísimo para ella puesto que su movilidad se vio afectada.

“Mis amores, imagínense que hoy me levanté aquí en Miami sin batería en mi prótesis y se me había quedo el cargador en Colombia. No saben la osadía que ha sido esta situación”, dijo la modelo.

De hecho, el drama fue peor para Álvarez, debido a que tampoco contaba con una silla de ruedas; razón por la cual le tocó esperar a que alguien la auxiliara.

“Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería, pues no puedo caminar. Me angustié porque tampoco traje conmigo la silla de ruedas, la ‘scooter’. Me dio nostalgia no tener mi pierna”, precisó.

Finalmente, en otra historia, Daniella comentó que un amigo le prestó el cargador y gracias a ello pudo cargar su prótesis, lo cual fue motivo de felicidad ya que pudo volver a caminar.

“Después de una hora de carga, ya puedo volver a caminar. Me subió todos los ánimos”, concluyó.