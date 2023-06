Silvana Altahona contó en ‘Bravissimo’ que a pesar de que ya tenía una carrera consolidada en Colombia, se fue hace algunos años hacia Inglaterra para estudiar inglés y volver. Sin embargo, a pesar de que no estaba dentro de sus planes vivir en el exterior, la vida la fue llevando por un camino distinto.

(Vea también: Revelan foto de cómo se veía Alina Lozano a los 22 años, edad actual de su futuro esposo)

Por otro lado, la periodista dijo que la pandemia del COVID-19 fue una época muy difícil para ella por el confinamiento y porque había acabado de terminar una relación tóxica.

Teniendo en cuenta que nadie podía salir, recordó que para ese entonces las aplicaciones de citas se volvieron muy famosos porque era la única forma en la que se podía conocer gente nueva. Por lo tanto, se arriesgó y decidió dar ese paso.

Aunque al principio tuvo citas virtuales y a medida que se acabó el confinamiento pudo disfrutar de la presencialidad, confesó que no salió con muchas personas porque definitivamente se dio cuenta que este método de conocer gente por Internet no es lo suyo.

“Yo las utilicé, pasé por ahí, pero hay que tener muchísima paciencia y energía y yo la verdad no tengo tiempo para perder”, manifestó Altahona, durante el programa.

Lee También

La presentadora también aseguró que en su última publicación, llamada ‘Amor a 50 citas’, recopiló diferentes historias de personas que tuvieron citas mediante aplicaciones virtuales. Y aunque no detalló cuántas de ellas son de alguna experiencia propia, sí habló sobre una situación incómoda que vivió hace algunos años.

“El hombre en las aplicaciones había puesto sus fotos de hacía 15 años atrás y cuando yo llego y lo veo es un poquito más mayorcito de lo que esperaba. En ese momento era de las primeras citas que tenía, no le di mucha importancia, pero ahora que lo veo digo que me da rabia porque me sentí engañada”, afirmó.