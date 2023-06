Eva Rey fue la invitada al programa que se llama ‘El apartamento de la Mona’ y aunque ella era la entrevistada, terminó siendo entrevistadora de su interlocutora, como lo hace en su programa de YouTube.

La española contó que ahora vive en un viaje constante entre Bogotá y Medellín, pues en la ‘ciudad de la eterna primavera’ está su pareja, decidió radicarse con su hija y vive en compañía de la familia de él.

Sin embargo, esto también ha hecho que se dé cuenta de que el círculo social no es tan grande como al que ella estaba acostumbrada en Bogotá, ciudad en la que vivió por casi 18 años.

“Medellín es muy chiquito. Te acuerdas que una vez nos encontramos y me dijiste me impresiona porque en Medellín todos se conocen. Por eso es que también conozco a tu chico”, dijo ‘La mona’.

Ahí fue que Eva Rey soltó la lengua y sonrojó a su colega: “Mi chico me ha dicho que él salió contigo cuando estaban en el cole. O sea que hemos compartido babas. Bueno, creo que he compartido babas con medio Medellín, tampoco estoy diciendo nada que no sea…”.