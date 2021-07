“Muchos me dicen que cuando seas más grande y comprendas que quise abortarte no me vas a querer. O me vas a cuestionar. O que te vas a traumatizar… Por eso, esta carta…”, comienza el extenso relato publicado en Instagram por la periodista colombo-española de Noticias RCN.

Allí, la comunicadora confiesa que nunca soñó con convertirse en madre, pero que, si lo hubiera soñado, nunca hubiera sido de la forma en que terminó ocurriendo.

“Ahora me doy cuenta que si te hubiera querido, o soñado o pedido no podrías haber salido más perfecta”, añadió la periodista.

Posteriormente, escribió que ella, que “nunca se emociona”, ha sentido una emoción inigualable al convertirse en madre y acompañar todos los días a su pequeña Lía durante sus primeros 6 meses de vida.

Aunque ambas deberán separarse, ya que la pequeña se quedará con su padre en Medellín y Rey volverá de su licencia de maternidad a trabajar a RCN en Bogotá, la periodista ha venido publicando sentidos mensajes adicionales a la carta.

“Y así estaremos un tiempo. Juntas pero separadas. Y mientras tanto, yo enarbolaré esta bandera de mujer mamá y trabajadora”, apuntó Rey, en otra publicación de Instagram.

En su emotiva carta, la presentadora habla de los momentos en los que pensó en abortar a su hija, pero finalmente reconoce que haber tenido a Lía es la “mejor decisión” de su vida.

“Aunque ahora sí sé que fue la mejor decisión de mi vida quiero que sepas Lía que, si lo hubiera hecho tendría mil razones. Y todas ellas válidas. Y que jamás le diré a una mujer que no aborte”, añadió la periodista.

“Te quiero Lía. No hace falta que te lo diga. Estamos pegadas por el resto de nuestra vida”, concluye la sentida carta que Rey le dedicó a su pequeña hija y que se puede leer a continuación: