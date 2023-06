En diálogo con Eva Rey, la presentadora del programa ‘Lo sé todo’ reveló algunas situaciones engorrosas que ha tenido que vivir durante su trayectoria en televisión.

Según explicó la también modelo, personalidades de la política y del sector empresarial se le han insinuado con el objetivo de “pasar la noche”, pues confesó que en alguna oportunidad le ofrecieron una camioneta de 400 millones de pesos a cambio de su compañía.

Incluso, la presentadora que se dio a conocer en el ‘reality’ ‘Protagonistas de novela’ comentó que hasta narcotraficantes le han escrito a lo largo de su carrera, en busca de pasar algunos días junto a ella.

“Las propuestas económicas que han llegado de políticos, empresarios y narcotraficantes a lo largo de mi carrera han sido agresivas. Hubo un tipo que me ofreció una camioneta de 400 millones de pesos”, dijo.

Y añadió: “Yo no estoy en venta. [Políticos] Me los he encontrado, son más directos ellos que los bandidos, con la esposa al lado y después mandan el mensaje… He conocido empresarios con la esposa y después me mandan el mensaje que si los acompaño a Miami, que si voy a la casa. ¿A qué? No tenemos nada en común, no somos amigos, no trabajamos, no somos socios. No voy”.

El relato de Elianis Garrido se prestó para el comentario jocoso de la periodista Eva Rey, quien dijo “y yo dándolo gratis”, haciendo referencia a las propuestas que han llegado a las manos de la presentadora.

Finalmente, como detalle curioso, Elianis escogió a Gustavo Petro por encima de Álvaro Uribe, y a Gustavo Bolívar en lugar de Agmeth Escaf, lo cual evidencia que tiene una ideología clara y está al tanto de la situación política del país.