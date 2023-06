Elianis Garrido volvió de sus vacaciones, en las que disfrutó de varias ciudades de Europa, y en el programa ‘Lo sé todo’ le dieron una bienvenida especial y llamativa. Y, a pesar de que es un tema privado y personal, pareciera que hay mucho interés en que la bailarina y presentadora sea mamá.

Por lo menos, fue lo que se entendió en el inicio del programa del pasado lunes 5 de junio, cuando quisieron sorprender a los televidentes con la reaparición de la presentadora habitual del espacio de chismes y entretenimiento. Sin embargo, la barranquillera fue la que quedó descolocada ante un par de comentarios que le hicieron desde el control y su compañero Ariel Osorio.

Elianis Garrido responde que aún no planea quedar embarazada

Después de unos pasos de baile y de darle la espalda a la cámara principal, Osorio levanto a Garrido y preguntó: “¿Con quién estoy bailando, adivinen?”. Después le dio vuelta y confirmó el regreso de Elianis: “¡Volvió, volvió ella! La India Catalina, en vivo, en ‘Lo sé todo’. Pensé que te habías quedado en Europa”.

Hubo un par de comentarios entre los dos conductores del programa del Canal Uno, ella afirmando que no querían que volviera y él, siguiendo el juego, daba a entender que no quería que regresara. La exintegrante de ‘Protagonistas de Nuestra tele’ empezó a hablar en tono más serio, explicando por qué no estuvo al aire:

“Qué bendición poder volver. Volvimos superrecargados, después de estas vacaciones cortitas, que las tenía aplazadas hace un año”.

Aunque Elianis Garrido no quería contar que eran por la luna de miel de su matrimonio, después de la ceremonia secreta que llevó a cabo a mediados de 2022, Osorio lo dijo: “¿Eran la luna de miel?”. La barranquillera no tuvo más opción que aceptarlo: “Sí, literalmente. Porque me casé y no he parado de trabajar”.

Pero de fondo se escuchó la voz de alguien de la producción del programa, que con micrófono activado preguntó de una forma particular si estaba embarazada: “¿Hay huesitos o no hay huesitos?”. Aunque era una pregunta sobre un tema incómodo, la bailarina fue directa para cerrar el tema: “No compadre”.

Ariel Osorio intervino y quiso indagar si hay una posibilidad cercana de que se anuncie la llegada de un bebé: “¿No sabemos todavía?”. Y Elianis Garrido de nuevo fue cortante y no dejó posibilidad de que esté cerca a ser mamá: “No, hubo bastante comida, hay que bajar esos kilos”.

Una vez más, el presentador de ‘Lo sé todo’ buscó que su compañera le diera un dato o si estaba en planes la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Pero es muy pronto [para saber si estaba en embarazo]”. Y la misma Elianis Garrido fue directa para explicar su deseo de ser madre, pero no en la actualidad:

“No, nada de eso, ‘Gordo’, todavía no. Y no porque no falten ganas, porque sí está en mi corazón, ya sabrá Dios cuándo”.

Esta no es la primera vez que hay rumores y especulaciones sobre la llegada de un bebé a la vida de Elianis Garrido, pero en una de las más recientes ocasiones ella dio una respuesta contundente sobre este tema y la relación con su matrimonio, sin mucho revuelo y pocos invitados: “Yo no estoy embarazada ni me casé por eso. No es necesario estarlo para tomar una decisión que para muchos es apresurada, pero para nosotros es tomada con conciencia y desde el respeto”.

Eso sí, la misma presentadora ha confesado que tiene en mente llamar Aitana a su bebé, si es niña. Pero con un varón no ha dado pistas de nombres o inspiraciones para bautizarlo.