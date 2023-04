En las últimas horas, Elianis Garrido dio de qué hablar por un enigmático mensaje en el cual se le sentía con el “corazón roto”. Por eso, varios de sus fans comenzaron a especular que se había separado.

Todo empezó con una publicación del conferencista Jorge Lozano, quien aseguró en un trino que no había nada más peligroso que dos amigas que habían dejado de creer en el amor.

Y luego, la presentadora publicó una foto junto a su compañera de ‘Lo sé todo’, Mafe Romero, y respondió al mensaje de Jorge con lo siguiente: “’Zizomos’ ja, ja, ja”.

De inmediato aparecieron comentarios y empezaron los rumores. Y claro, varios fueron a las redes de la también actriz para preguntarle si era cierto.

¿Elianis Garrido se separó sin cumplir un año de casada?

La presentadora, con toda la sinceridad del caso, habló sobre el tema en unas cortas, pero contundentes historias de Instagram. Allí aseguró que:

“Voy a sacarlos de una duda, de una angustia que tienen. Me preguntan que si yo me divorcié. Yo no me he divorciado. Que no muestre mi relación por aquí fue una decisión que tomé antes de casarme. Estamos bien”.

También se refirió a aquel mensaje que publicó en Twitter y que comenzó con los chismes:

“Lo que pasa es que, a veces, con Mafe, nos ponemos a tuitear cosas. Si ustedes me siguen en Twitter no van a saber nada, porque a veces tuiteo cosas de hace tiempo, pues yo escribo mucho, escribo poesía y a veces comparto. Yo trabajo en un programa de chismes, yo sé cómo funciona esto. Los que me siguen de verdad saben que yo casi ni mi familia”.

Cabe mencionar que Elianis se casó hace casi un año con Álvaro Navarro, un hombre que no tiene nada que ver con los medios de comunicación. La famosa tuvo una boda muy íntima en la playa, a la que asistieron las personas más cercanas a la pareja.