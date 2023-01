El mundo de la televisión no es como lo pintan o como se ve en las pantallas, por eso, son comunes los casos de malas relaciones entre presentadores, actores y personajes de la farándula colombiana. Y ante una situación que se presentó recientemente, salió Elianis garrido a revelar su verdad sobre Mafe Romero y lo que realmente pasa en ‘Los Sé Todo’.

Antes había otro equipo de trabajo en la presentación del programa del Canal 1, pero a mediados del 2021 hubo cambio, por la salida de Alejandra Serje y la llegada de un nuevo integrante. Ante esta situación y debido a algunas versiones, se especulaba con que no se llevaban bien las presentadoras, que trabajan al lado de Ariel Osorio.

El pasado 10 de enero de 2023, en una historia de Instagram, Elianis puso en sus historias de Instagram una foto junto a su compañera de set, pero lo llamativo fue el mensaje que escribió: “Primer video como pareja estable porque antes éramos pareja inestable”.

Aunque no decía absolutamente nada de que hubiera una mala relación, algunos tomaron esto como si esa ‘inestabilidad’ era sinónimo de mala relación. Por eso, un día después de la publicación inicial y aclarando a quienes publicaron mentiras, Garrido sacó una serie de videos para acallar las especulaciones:

“Las cosas no son mal dichas, sino mal interpretadas. Resulta que ayer hice un ‘post’ en historias (de Instagram) de la primera vez que Mafe estaba haciendo las fotos oficiales para ‘Lo Sé Todo’. Yo coloqué, que nuestro video era de cuando teníamos una “relación estable”. No quiere decir que nos hayamos llevado mal”.

Ahí ya quedaba claro que no hubo ningún problema entre ellas, pero también contó algo que la gente no sabía de su relación de años atrás: “Mafe vino, la primera vez, hace cuatro años, porque yo la invité. Somos amigas desde la universidad, hace más de 10 años. Pero por nuestros trabajos, no éramos tan cercanas”. Y quiso dejar claro a que se refirió con el término “estable”:

“Cuando dije estable, era porque ella venía de reemplazo y no era una presentadora estable. Los portales son terribles, no crean nada de lo que les dicen”.

Y después, ya con Elianis Garrido y Mafe Romero frente a la cámara, quedó claro que no hubo ningún problema y que todo es por gente malintencionada que quiso darlo a entender:

– Elianis: “Dizque yo me llevaba mal con esta ‘chiquita piojosa’. Eso es…”.

– Mafe: “Falso”.

– Elianis: “Embuste, eso es embuste. Yo dije que éramos una pareja inestable, por qué…”.

– Mafe: “Porque yo iba, venía. Iba Venía…”.

– Elianis: “Entonces, no era estable. Y ya es una relación estable”.

Después de una serie de comentarios, burlas, bromas y risas, se demostró que la relación es muy buena y desde hace muchos años. Pero al final, ratificando su molestia, Elianis expresó: “No crean tanto, en lo que dicen en esos portales”.