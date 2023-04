Luego de pasar algunos días un poco desconectada de las redes, debido a que su hijo menor se encontraba en el hospital, Luisa Fernanda W regresó con toda la energía y hablando de lo que ha pasado con ella en los últimos días.

Por ejemplo, reveló que su pequeño Domenic volvió a casa, aunque aún tiene que estar conectado al oxígeno debido al fuerte virus respiratorio que le dio. Pero además de eso, la influenciadora se sinceró sobre otros aspectos de su vida, uno de ellos relacionado a su cuerpo y su peso.

La famosa aseguró hace un par de semanas que su año empezó bastante desordenado en cuanto a la alimentación, pero tomó la decisión de volver a sus viejos hábitos saludables con el fin de sentirse mejor.

Y cumplió. Y es que ahora, en su retorno formalmente a Instagram, habló de todos los cambios que ha tenido su cuerpo.

“Hace 15 días les conté que estaba en la clínica, pero también que había dejado de comer dulce y eso me deshinchó. Tuve unos días, casi un mes que estuve superhinchada, estaba retiendo líquidos porque comía mucho dulce y pues me estaba alimentando muy mal”.

Pero, de acuerdo con la famosa, el cambio también se vio en su peso: “Dejé de comer dulce (confites y galguerías) y apenas hoy empecé a hacer ejercicio en forma y ya he bajado dos kilos. Dos kilos en 15 días dejando solamente de comer eso. ¿Pueden creerlo? Me siento mucho mejor, más saludable”.

Pulzo recomienda consultar primero a un profesional de la medicina o un nutricionista antes de cambiar algún comportamiento en su dieta, para que evite desestabilizar su cuerpo o sufrir enfermedades.

En los últimos días la famosa también fue tema de conversación luego de volver a hablar de Legarda y el comienzo de su relación con Pipe Bueno.

“Viví una polémica superfuerte, porque mi expareja, lastimosamente, murió. Y yo, a los dos meses, me volví a enamorar. Todo el mundo me cayó encima, horrible, que por qué me volví a enamorar tan rápido, que no respeté el duelo”, reveló en conversación con el influenciador Marko.