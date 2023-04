Faustino ‘Tino’ Asprilla contó detalles de cómo avanza la demanda que interpuso él contra Bancolombia, y otras leyendas del fútbol colombiano como el ‘Pibe’ Valderrama, ‘Pacho’ Maturana, Faryd Mondragón, Víctor Aristizábal, Willington Ortiz, entre otros, por una campaña que la entidad financiera realizó hace 3 años con la imagen de estos exfutbolistas.

En diálogo con ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, el ‘Tino’ comentó que: “Nosotros no queríamos llegar a esto. Tratamos de arreglar con Bancolombia, pero no ha sido posible. Entendemos la importancia de Bancolombia por el patrocinio a la federación y a las inferiores. No se ha llegado a un acuerdo y es maluco estar en esta situación”.

Entre lo que comentó el ex Atlético Nacional, también dejó ver que hubo a algunos jugadores a quienes sí les pagaron por dicha campaña, que trataba de unos muñecos de varios referentes del balompié nacional y, por supuesto, de la ‘Tricolor’.

“A los que estamos demandando no nos pagaron, hubo otros que sí les pagaron. Ellos se lucraron de esa imagen, porque los comercializaron, no los regalaron. Nosotros tenemos derecho a algo”, señaló Asprilla.

Además, también indicó que Bancolombia se lucró con esa iniciativa, que buscaba que las personas adquirieran los muñecos para ir completando a una legendaria Selección Colombia. Dijo que el argumento del banco es que la Federación Colombiana de Fútbol les dio autorización para usar la imagen de varios exfutbolistas.

“Ningún jugador en el mundo, por lo menos que yo sepa, tiene contrato con una federación. La imagen del futbolista la usan es cuando es convocado a la selección”, añadió el ‘Tino’.

Finalmente, expresó que se trata de una sola demanda y que llevan tres años en el lío judicial. Por otro lado, señaló que en caso de perderla, deberán pagarles a los abogados que representaron a Bancolombia.