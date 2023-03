Es ampliamente conocida la historia de aquel partido amistoso entre Colombia y Chile, disputado en junio de 1993 en la ciudad de Bogotá, cuando la fotógrafa Liliana Toro Adelsohn captó algo que ‘se le escapó’ a Faustino ‘el Tino’ Asprilla. Todo porque debajo de la pantaloneta no tenía ninguna prenda y jugó ‘con mucha libertad’.

Y ahora, pasados casi 30 años de aquel partido, el propio exjugador hizo un chiste ‘pasado de tono’ en medio de una conversación del seleccionado nacional actual, que jugará amistosos contra Corea del Sur y Japón en la última semana de marzo de 2020. Aunque nada hacía pensar en el tema, ni llevaba a que el nacido en Tuluá hablara de ese episodio, sus ocurrencias volvieron a hacerse presente con la palabra “interiores”.

Para quienes no tienen claro por qué ocurrió esa situación, en 2020 el mismo Asprilla explicó lo ocurrido en El Campín, eso fue durante el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio: “Estaba acostumbrado a que en el Parma me daban todo, hasta los calzoncillos del día del partido, y yo mandé todas mis cosas al aeropuerto. Me quedé con unos calzoncillos, pero no los quise ensuciar, y como la pantaloneta era larga, jugué así”.

‘Tino’ Asprilla y el chiste de la vez que ‘mostró de más’, jugando con la selección Colombia

El martes 21 de marzo, durante el programa ‘F 360’ de ESPN Colombia, estaban hablando de los jugadores disponibles para los amistosos contra Corea del Sur y Japón. Los integrantes del espacio futbolero daban su opinión para el 11 inicial y la periodista Pilar Velásquez mencionó que Mateus Uribe era un jugador para ser “interior”, dando oportunidad para que ‘el Tino’ hiciera el comentario.

En ese momento, hablaron de la formación en el medio campo y Antonio Casale preguntó si los 3 volantes iban a tener ‘interiores’ y fueron creando el escenario para que Asprilla saltara con uno de sus ‘picantes’ participaciones:

“Sí, sí. Créame, que yo tengo una mala experiencia de jugar sin interiores”.

De inmediato hubo risas de casi todos los que estaban en ese momento en el programa, pero el primero que paró de reír y aumentar la burla fue Víctor Hugo Aristizábal, gran amigo y confidente de ‘Fausto’: “Es mejor jugar con interiores, sí”. Pilar, que fue la única que no entró en la dinámica, quiso seguir con el debate futbolero e insistió con la posibilidad de Mateus Uribe.

Casale recordó que las fotos fueron publicadas por una revista, de ese momento, y soltó: “Tuvo una experiencia de revista, usted”.

Lee También

Pero el tema se había ido por otro lado y las respuestas que siguieron con el tono y juego del exjugador de la selección Colombia fueron Lizet ‘Liche’ Durán y Melissa Martínez. La primera dijo que se había acordado de todo: “Ustedes no son serios [risas], además, uno se tiene que acordar de la imagen”. Y ‘Meli’, que nunca pierde la oportunidad para sacar comentarios de este tipo, apuntó: “El recuerdo tiene imagen, es difícil”.

Como en medio de los comentarios de las 2 periodistas, Casale había dicho que solo ellas habían recordado la foto, Durán replicó: “¿Ah, usted no?”. Entonces el mismo Antonio Casale intentó retomar el tema central y dijo: “No, uno queda liquidado. Entonces interior por derecha…”.

Pero de nuevo ‘Liche’ se devolvió al chiste del ‘Tino’ Asprilla y preguntó en medio de una carcajada: “¿Con o sin interiores? (risas)”. Así pasaron el tema y quedó el chiste del ‘Tino’, además de los comentarios de sus compañeros.