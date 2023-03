La anécdota la contó la modelo durante una transmisión con el ‘streamer’ ‘WestCol’, quien es conocido por su popularidad en la plataforma Twitch y por haber sostenido una relación con Aída Victoria Merlano.

Durante el en vivo, Valeria Giraldo Toro confesó que varios futbolistas colombianos le han escrito, según ella, con intención de ser sus pretendientes.

No obstante, en un principio, la Miss Universe se limitó a responder que casi todos los jugadores de Atlético Nacional le han enviado mensajes; hecho que le parece curioso puesto que ella es hincha de Independiente Medellín.

“¿Cuántos jugadores del Atlético Nacional te han escrito?“, preguntó ‘WestCol’. A lo que Giraldo contestó: “Uy, todos, lo juro por Dios. Todos… Y eso que yo soy hincha del Medellín“.

Sin embargo, la presentadora se atrevió a dar el nombre de una de las celebridades del fútbol colombiano que, al igual que los jugadores de Nacional, también le escribió por interno.

Se trata de la leyenda de la Selección Colombia, Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien brilló en Colombia, Inglaterra, Italia, Brasil, pero también fue centro de escándalos por su gusto por las mujeres y la vida nocturna.

“El ‘Tino’ Asprilla también me escribió… Yo creo que no contesté porque a mí me dio miedo”, indicó la modelo.