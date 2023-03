Sara Uribe dio una entrevista a ‘Dímelo King’ donde recordó y reveló detalles de su vida privada. La paisa de 32 años reapareció luego de participar en el ‘reality’ de RCN ‘Survivor, la isla de los famosos’ y contó cómo está su situación amorosa.

(Lea también: Sara Uribe habló sobre Fredy Guarín: “No quiero regresar a la vida que tenía”)

En 2018, la presentadora y modelo oficializó su relación con Fredy Guarín. Luego se trasladaron a China y Brasil por compromisos laborales del futbolista colombiano. En enero de 2019 tuvieron a su hijo, Jacobo, pero en 2020 anunciaron su separación.

Sin duda alguna, esa relación fue mediática y por eso el entrevistador le tocó el tema para que soltara algunos datos. Ella accedió y comentó que tuvo un novio después de su relación con el exjugador, el cual no mostró en redes. Además, contó quiénes le cayeron luego de eso.

Sara Uribe cuenta que tuvo muchos pretendientes futbolistas

Aunque desde un momento hizo énfasis en que no quería hablar de Guarín, la modelo confesó que después de que terminaran su relación, le llegaron más pretendientes, entre ellos, colegas de Guarín.

Lee También

– Sara Uribe: “Los pretendientes nunca te van a dejar de llegar”.

– ‘Dímelo King’: “¿Futbolistas te llegaban después de eso?”.

– Sara Uribe: “Si, uf”.

– ‘Dímelo King’: “¿Hasta compañeros del pana?”.

– Sara Uribe: “Muchos, sí. Pero yo aprendí a decir que no. A mí me respetan mucho, demasiado porque si quieren salir conmigo saben que por un DM no les voy a salir. Si se mentaliza un hombre para salir conmigo tiene que tener pantalones para corretearme y hacer que yo llegue a él. Búscame, conquístame y cuídame”.