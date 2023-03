Ya todos conocen la historia sentimental de Sara Uribe, por lo menos, hasta lo que pasó con Fredy Guarín y su conflictiva separación. Pero no se sabía que, después de eso, tuvo un novio escondido, con el que duró un buen tiempo, pero que nunca salió a la luz pública.

Además, la paisa reveló que no se trata del hombre con el que se dio besos en un sitio público y que se volvió viral por las publicaciones que se hicieron en redes y medios. Incluso, ella afirmó que todo lo ocurrido llevó a que este hombre saliera espantado, y ella lamentó eso porque le gustó bastante.

En una reveladora entrevista, que Sara le dio al ‘influenciador’ conocido como ‘Dímelo King’, habló de todos los temas de su vida actual. Dejando de lado el caso del exfutbolista Fredy Guarín, y todo el drama que ya ha contado en varias oportunidades, ella prefirió hablar de muchas cosas que escondió.

El entrevistador fue directo y cuestionó a la presentadora sobre cuándo fue la separación de Guarín, padre de su hijo Jacobo, y si había presentado a algún novio oficialmente después de eso. Desde esa respuesta empezaron las revelaciones: “Hace cuatro años (terminó la relación con Guarín)… No (ha mostrado a un novio), ni lo voy a mostrar”.

‘King’ empezó las preguntas picantes y cuestionó sobre el beso de aquella oportunidad, con un hombre extraño, en un bar. Y ella, sin ninguna pena, confesó: “Lo conocí en una discoteca y me gustó. ‘Normi’ (normal).

Igual, no tenía novio, me gustó y me lo besé. La gente tan boba, me lo espantaron”, dijo Sara.

Y después de contar que no tenía pareja formal, en el momento, contó que no volvería a presentar una pareja al público. Pero lo llamativo es que ya tiene experiencia en ocultar sus cosas y así lo reveló al hablar del novio que tuvo y del que nadie supo:

“Me enamoré mucho, después del papá de mi hijo, y conocí a una persona de la que me enamoré demasiado.

Me enamoré demasiado, me ayudó en mi amor propio, me ayudó a construir la Sara que soy ahora. Me dio mucha fuerza, me ayudó muchísimo, me protegió y a esa persona le agradezco que haya llegado en ese momento de mi vida.

Duramos casi un año, nunca lo mostré, nada. Terminamos y de ahí empecé a vivir mi vida. Gracias, me recuperé, viví y empecé a vivir la vida”, reveló la modelo.