No se puede ocultar que, desde la eliminación en la clasificatoria al Mundial Qatar 2022, el ánimo de los hinchas con la Selección Colombia ha bajado y no llama mucho la atención cuando se habla de partidos amistosos. Pero cuando se pensaba que iba a darse una renovación, encabezada por Néstor Lorenzo, hay nombres de veteranos que ya no gustan y que dividen opiniones entre periodistas e hinchas.

Y es que, los jugadores de experiencia y que han dado gloria y grandes actuaciones en el pasado, no tienen muchos minutos ni buen nivel con sus respectivos clubes en este momento. Por eso, periodistas y exjugadores del programa ‘Debate F’ de ESPN Colombia, se han pronunciado en contra de los elegidos por el DT argentino.

Molestia por tantos suplentes en convocatoria de selección Colombia:

El más molesto, que hasta habló con sarcástico para referirse al tema fue ‘Pacho’ Vélez: “Estoy muy contento, porque hay coherencia. James no juega; llamado. Falcao no juega, llamado. Cuadrado juega, no lo llaman”. Y se unió Adolfo Pérez, con más comentarios sobre estas medidas de Lorenzo: “La mayor parte de los jugadores de esa convocatoria son suplentes”.

Faustino ‘el Tino’ Asprilla, con su estilo, habló duro:

“Me parece muy extraño que llamen a jugadores que no juegan en sus equipos, está plagado de suplentes. ¿Cómo hace uno para hacer una selección con suplentes? Eso nunca lo había visto, en la historia del fútbol colombiano, es la primera vez que llaman tantos suplentes a una Selección Colombia. Lo raro es que sacan a Cuadrado que, en el momento, bien o mal, está jugando. ¿Quién está jugando?”

En ese punto, Andrés Marocco dijo que el caso de Juan Guillermo Cuadrado y el de Mateus Uribe son similares, porque no les ha ido bien con la selección, pero han sido titulares. Aclarando que en la lista no está el extremo de la Juventus, pero sí está el volante del Porto.

‘Pacho’ dijo que la idea de la convocatoria es ver a los jóvenes, no a los veteranos, en el inicio de los partidos: “¿Qué le voy a ver a Falcao en este momento?, nada. ¿Qué le voy a ver a James, cuando ni siquiera ha jugado un minutico?, Nada.

En cambio, puedo armar un equipo donde esté (Jorge) Carrascal de titular, (John) Durán de titular, me gustaría ver a Devis Vásquez de titular”.

Pero las palabras más fuertes del mismo periodista fueron para pedir que despidan a Falcao de la selección Colombia:

“No sé por qué nos causa tanta agonía despedir a Falcao. Soy hincha de Falcao, pero entiendo y comprendo que ni siquiera está para ser titular de medio tiempo en el Rayo Vallecano ¿Qué nos va a aportar a la selección?”

Adolfo Pérez, Daniel Angulo y Andrés Marocco destacaron que el llamado del ‘Tigre’ se da para acompañar a los jóvenes, por ser capitán y máximo referente de ‘la tricolor’. Pero Vélez dijo que Radamel quitaba minutos a sus compañeros.

Otro foco de la discusión estuvo en el portero, a pesar de que no está citado David Ospina, Pérez expresó que él es titular para todos y que no se da la renovación en esa posición. Además, soltó otra sentencia fuerte, por llamados de jóvenes que no tienen oportunidades, debido a la presencia de los veteranos:

“Hemos oído lo mismo, que los van acercando para que coman, desayunen y almuercen con los jugadores grandes. Y nunca juegan. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo vamos a tener a un arquero que pueda ser el sustituto de Ospina, cuando se vaya?”

Entró a la conversación Óscar Córdoba, dijo que es importante llevarlo, así no ataje, porque ni siquiera lo conocen de cerca. También se escuchó una frase de Melissa Martínez, pidiendo titulares sin experiencia y no veteranos que son suplentes en sus equipos: “Prefiero a 5 ‘Kevin’ (Castaño) que están en ese proceso, y son titulares en sus equipos, y no a 20 suplentes”.

‘Pacho’ Vélez reiteró que Lorenzo no sacará nada llamando a jóvenes “si los va a poner de ‘sombra’ de los de siempre”, mientras que Marocco y Córdoba dijeron que en los partidos anteriores sí ha mostrado a los nuevos convocados. Pérez volvió a intervenir y resaltó que es mejor empezar a darle partidos, como titulares y todo el tiempo, a los de la renovación porque “si no juega un partido amistoso, uno de estos muchachos nuevos, mucho menos va a jugar en partido oficial de Eliminatorias”.

Marocco se unió y dijo que, a pesar de ser ‘Jamesista’, no lo llamaría debido a que tuvo una lesión reciente: “James no puede llegar a ser titular de esta selección”. Pero la sentencia de Córdoba fue más dura: “¡No lo lleven! ¿Para qué lo llevan?… Es una ‘bomba de tiempo’…”, dando a entender que es un problema.

El sarcasmo de ‘Pacho’ Vélez volvió a hacerse presente, resumiendo la discusión y división, mientras le decían que no podían sacar a todos los veteranos y que Falcao y James son históricos:

“Llevar a Falcao para que pase Durán y diga: ¡Uy Falcao! O que pase Carrascal y diga: ¡Uy, James! Un muchacho que está en la Premier League, que ha visto de frente a ‘las moles’ ¿lo va a inspirar ver a Falcao en la selección?… Para Falcao espero el más grande de los homenajes”

Y con un comentario, en medio de risas, ‘el Tino’ Asprilla cerró todo: “No puede llamar a los otros (jugadores veteranos), porque todos son suplentes”.