Iniciando febrero del año 2019, con un par de años siendo reconocido y en el mundo de la farándula y el espectáculo, se dio la trágica muerte de Fabio Legarda. Y en medio de lo que fue este lamentable hecho, Luisa Fernanda W también empezó a pasar una situación muy complicada y que marcó su vida.

Y más allá de las polémicas que se dieron en redes sociales, medios de comunicación y personas ajenas a su vida, la paisa cambió su vida y ha tenido que afrontar cosas difíciles y que ha podido superarlas. Por lo menos, esto es lo que se ha visto, pero ella quedó con muchas cosas en su cabeza, en su corazón y que todavía siguen estando presentes.

Luisa Fernanda W y lo que pasó con su vida después de la muerte de Legarda

Aunque muchas veces ha mostrado que su vida siguió adelante, empezando por su relación con Pipe Bueno y la llegada de sus hijos; Máximo y Domenic, hay cosas que maneja en su día a día y Luisa lo dijo en medio de un ‘pódcast’ con el ‘influenciador’ venezolano conocido como Marko. Todo se dio mientras hablaban de cuando los personajes de redes sociales aprovechan las polémicas para ganar plata y fama.

En medio de la conversación, en la que también estaba como invitado ‘El Mindo’, se dieron varias revelaciones de la joven y así empezó su relato: “Viví una polémica, superfuerte, porque mi expareja, lastimosamente, murió. Y yo, a los dos meses, me volví a enamorar. Todo el mundo me cayó encima, horrible, que por qué me volví a enamorar tan rápido, que no respeté el duelo…”.

Y aunque muchos la acusaron de sacar provecho y hasta réditos, por la situación que estaba pasando en el duelo por la muerte de su pareja, ella quiso aclarar que no hubo nada positivo de esa tragedia. Incluso, explicó que prefirió no volver a mencionar el tema y no hacer lo que muchos señalaban y la acusaban:

“En ese momento, todo lo que yo hiciera era ‘viral’, pero yo no gané ni un peso, a costa de la polémica. Lo único que gané fue, estresarme un montón, tener un montón de cuestionamientos, de si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, mi paz mental se jodió… Decidí no volver a hablar del tema, públicamente, de mi vida. Si yo hubiese querido, me hubiese vuelto más ‘viral’ y hubiese hecho videos y videos acerca del tema”.

Así como Luisa Fernanda W perdió muchas cosas de su vida personal y privada, que son normales en medio de una situación así, también contó que en su labor como ‘influenciadora’ se vio bastante afectada:

“Me perjudicó muchísimo, muchas personas me empezaron a seguir solamente por lo sucedido. Y yo llevaba tantos años creando contenido, antes de que sucediera la tragedia ya tenía más de 7 millones de seguidores. Y muchas personas empezaron a minimizar el trabajo que había hecho antes, por lo que sucedió… Yo decía: – No quiero que nadie me siga -”.

La paisa, después de tantos años y con una vida familiar ya construida, confesó en esta entrevista lo que hizo para poder dar pasos hacia adelante: “Me tocó hacer varios trabajos de introspección, buscar ayuda profesional. Lo que viví fue muy fuerte… Y llegó una persona muy sabia a mi vida, que me ayudó a despejar mi mente. Yo seguí trabajando y no enfocarme en los comentarios negativos”.

Y para cerrar este tema tan difícil, que ha afrontado Luisa desde aquella pérdida de Legarda, ella misma contó lo que duró toda esa etapa de problemas y ataques:

“Esas polémicas pueden durar 20 días o un mes… Hay secuelas… Por lo sucedido, que fue una tragedia muy grave y muy triste, pero como me vieron seguir mi vida, enamorada y feliz, ese ‘hate’ [odio] me duró casi un año”.

Tal vez, Luisa Fernanda W ya está en el momento de hablar del tema y dar su versión de las cosas, pero seguramente algunos verán y encontrarán motivos para señalarla y es parte de esas “secuelas” que ella mencionó y que siempre van a estar.