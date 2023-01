En muchas oportunidades y situaciones de su vida normal, Luisa Fernanda W responde preguntas y muestra situaciones que pasan con Pipe Bueno y sus hijos; Máximo y Domenic. Pero ahora se animó a mostrar varios temas y aspectos que los diferencian y en los que no están de acuerdo en el día a día.

Decisiones sobre los niños, aspectos de su trabajo, temas íntimos y privados, es normal que se den desacuerdos y puntos de vista diferentes en todas las familias. Pues, lo que pasa en el hogar de la ‘influenciadora’ y del cantante no es diferente y así se reflejó, tanto por una conversación sobre el pelo de su hijo mayor, como por comportamientos que tiene uno y otro.

En una sesión de preguntas y respuestas, que abrió la ‘influenciadora’ en su cuenta de Instagram, le llegó este cuestionamiento: “¿Por qué no le cortas el cabello a Máximo?”. Y lejos de ocultar su sentimiento o de sacar excusas, ella ‘echó al agua’ al responsable y lo confrontó para que diera su respuesta:

Las palabras de Pipe Bueno fueron más que llamativas y sorprendentes, tal vez porque no es normal verlo en esa actitud: “Hasta que parezca Tarzán”.

Parecía una broma, pero Luisa Fernanda W volvió a hablar ante la cámara y ratificó que esa es la razón para no hacerle un corte de pelo a su hijo. Pero también aportó que ella no quisiera verlo así y preferiría cambiarle el ‘look’, sobre todo, porque ella tiene que peinarlo e intentar arreglarlo:

Y un par de días después, también por medio de sus redes sociales, Luisa subió un video en el que se ponían cara a cara con Pipe, para que dijeran alguna cosa que no aguantaran el uno del otro. Y ella empezó con algo que hace su pareja con otras personas:

“Algo que no me gusta de Pipe Malo, es que andas con gente para todas partes. No entiendo cuál es la necesidad de que te vas para algún lado y te cargas como a 20 personas detrás de ti. No entiendo”.

Mientras que él recurrió a algo que pasa entre ellos y que le molesta, ya que pareciera que se siente viejo cuando ella le habla de sus canas:

“¿Qué no me gusta de ti? No me gusta de ti, que más o menos una vez a la semana, cuando estamos en el baño, por la mañana, cuando me ves las canas. Insinúas que si no me quiero pintar el pelo, me da put…, no entiendo”.