Ya es común que los famosos y figuras de redes sociales se graben mientras conducen, pero ‘Epa Colombia’ ha llevado todo al extremo en varias oportunidades, como aquella ocasión en la que se desvistió mientras conducía. Y en esta oportunidad, aunque el carro iba manejado por su pareja, la irresponsabilidad y riesgosa maniobra terminó siendo de las dos.

En las imágenes se ve que la que va manejando es Karol Samantha, su novia, y es Daneidy Barrera Rojas (nombre real de ‘Epa’) la que va sosteniendo una serie de cajas, algunas van abiertas, sin estar aseguradas y con el riesgo de caerse. Lo peor, es que en el último video subido se ve que están pasando sobre un puente de Bogotá, aumentando el riesgo de algún accidente, para ellas o quienes las rodean.

En la noche del viernes 24 de marzo, saliendo de la bodega en la que tiene sus productos, la joven ‘influenciadora’ subió una serie de historias en las que está sobre su carro convertible y cuenta que estaba comprando algunas cosas. Pero que también tenía que llevar una buena cantidad de cajas grandes hasta el Restrepo, en Bogotá, dejando la duda de si estos elementos iban a caber en la parte trasera del vehículo.

Pero fue mayor la sorpresa cuando empezaron a llegar las cajas y no solo no cabían, sino que se salían, por eso tuvo que quitar el techo y pidió que le ayudaran a organizar todo lo que debía transportar. En un principio, parecía que ella iba a conducir y Karol las iba a sostener, pero después cambiaron los papeles.

Así iba narrando ‘Epa Colombia’ todo, como si estuviera jugándole una broma a alguien:

Cuando la gente me vea en la calle, me va a decir que, donde se me caiga eso…

Así me toca irme, esto no se puede hacer, no. Y donde me pare la Policía, ¿qué?