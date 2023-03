Poco después de que explicó el lío que tuvo por su desmayo e hizo un anuncio, Elianis Garrido se refirió en ‘Lo sé todo’ a cómo fue el desplome que tuvo en pleno magacín. Este es un video de ese episodio.

¿Elianis Garrido se desmayó en Lo sé todo? 😨😨😨😨 pic.twitter.com/o43fZtZfDd — Ana (@PuraCensura) March 16, 2023

Días después de ese susto y de que se revelaron imágenes detrás de cámaras de ese percance, la barranquillera aprovechó en la emisión del martes 21 de marzo para relatar los pensamientos que tuvo en ese momento.

Elianis Garrido contó en ‘Lo sé todo’ que por desmayo temió un infarto

“Sentí una taquicardia”, afirmó en el principio de su relato la presentadora en el programa de entretenimiento, al tiempo que reconoció un gran temor que se le pasó antes del desplome.

“Tuve mucho miedo, mucho pánico, porque tuve una situación en el mes de noviembre y pensé que se me estaba repitiendo. Entonces me dije: ‘Miércoles, me voy a infartar'”, contó.

Elianis Garrido advirtió que ese susto que vivió estaba combinado con el hecho de que sucediera frente a cámaras, algo que buscó evitar porque no quería provocarles un mal momento a sus seres queridos.

Precisamente, para toser por fuera del plano y evitar que ese malestar pasara a algo peor se alejó de su silla de presentación, pero tuvo una sensación que desembocó en el desmayo.

“Fue como si me bajaran un suiche y vi todo negro. Mi cuerpo no me respondió y por eso se me dobla el tobillo”, explicó la barranquillera sobre el momento en el que se desplomó.

Precisamente, eso permitió confirmar algo que ella indicó en un mensaje días atrás sobre el hecho de que no fue una puesta en escena, como algunas personas podrían suponer.

Esa pérdida de conocimiento fue producto de una enfermedad que la modelo de 35 años indicó hace poco que padece, pero que no le impidió regresar a la presentación del magacín de Canal 1.

Este es el video con el relato de la barranquillera frente a las cámaras de ‘Lo sé todo’ sobre lo que sintió al momento del desmayo, en publicación que fue replicada por un usuario en redes sociales.