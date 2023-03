Elianis Garrido sufrió un incidente en plena emisión de ‘Lo sé todo’ el pasado jueves 16 de marzo cuando se desplomó, en una situación que obligó al corte inmediato del magacín para atenderla. Este es el video de ese momento.

¿Elianis Garrido se desmayó en Lo sé todo? 😨😨😨😨 pic.twitter.com/o43fZtZfDd — Ana (@PuraCensura) March 16, 2023

Horas después de esa complicación que tuvo en vivo, la barranquillera reaccionó frente a la situación para agradecerles a sus seguidores por la preocupación y comunicar una determinación que tomó.

Elianis Garrido habló de su desmayo en vivo en ‘Lo sé todo’ y contó su decisión

La conductora del programa de entretenimiento de Canal 1 publicó desde su cuenta personal de Instagram un agradecimiento después del problema de salud que quedó en evidencia en pantalla.

“A todos los que me han escrito y se han preocupado genuinamente por mí: gracias desde el fondo de mi corazón. No he podido leer muchos mensajes. Ya me pondré al día con calma en cuanto me sienta mejor”, indicó sobre ese incidente. Este es el video detrás de cámaras de su desmayo.

Así fue el detrás de cámaras del desmayo en vivo de Elianis Garrido en ‘Lo sé todo’ pic.twitter.com/tIvoe41ov7 — Ana (@PuraCensura) March 16, 2023

Sobre ese percance que tuvo en el magacín, la barranquillera descartó que se tratara de una puesta en escena y aclaró las razones por las que no se prestaría para una situación así.

“Jamás, nunca en mi vida jugaría con mi salud y jamás haría un ‘show’ o mentiría con algo como lo que me pasó hoy por una razón de mucho peso: el respeto y el amor que les tengo a mi madre y a mi abuela. No permitiría que ellas se preocuparan por mi culpa”, afirmó.

Garrido también aprovechó para expresar su gratitud con los profesionales de la salud por la rapidez en su atención y dar un parte de tranquilidad, al tiempo que contó la decisión que tomó por su realidad médica.

“Lastimosamente a veces priorizamos muchas cosas y le vamos dando un segundo lugar a temas que creemos comunes como una gripa, que pueden empeorar y volverse en bronquitis o en algo peor. Tendré unos días de reposo para que mi bronquitis mejore y todo lo que he acarreado pueda ser superado sin problema”, indicó.

Esta es la captura de pantalla de la publicación de Garrido sobre su desmayo.