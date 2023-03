El artista de 39 años fue el invitado especial al programa de chismes este miércoles, teniendo en cuenta que está promocionando el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Back 2 the game’.

Durante una parte de las explicaciones que estaba dando a los televidentes, el presentador el ‘Gordo’ Ariel Osorio aprovechó que estaba en compañía de Mafe Romero y Elianis Garrido para hacerle una petición.

“Ponme atención Colombia. No te me vayas ‘Mafe’ Romero. Me contaron de muy buena fuente que el señor que usted tiene al lado ha estado enamorado toda la vida de ti. Quiero que lo diga en tu cara mirándote al rostro”, afirmó Osorio.

Al escuchar esto, Calderón no lo dudó dos veces y volteó a mirar a Romero, a quien le dedicó unas palabras.

“Mafe, mira, la verdad yo siempre te he respetado mucho, pero sí he sido un fan tuyo y aprovecho las cámaras de ‘Lo sé todo’ para decirte que me has encantado desde siempre. Es en serio”, comentó el cantante.

Acá, el momento donde Pipe Calderón expresó en ‘Lo sé todo’ lo que sentía:

Pipe Calderón se fue de coqueto en ‘Lo sé todo’. pic.twitter.com/cl8QVHHoxN — Ana (@PuraCensura) March 29, 2023

Mafe Romero reaccionó de manera nerviosa y se sonrojó al escuchar lo que le dijo el artista.

“Espérate que estamos en televisión nacional y menos mal tienes gafas porque no puedo ni mirarte la cara, gordo […]. Niño, te vas a poner con esos proselitismos a esta hora”, respondió la presentadora.

Elianis Garrido se hizo a un lado y dejó que Pipe Calderón continuara con sus declaraciones.

“Tienen a una mujer demasiado bella y talentosa. Te admiro profundamente, eres de lo máximo que he conocido en este país. Talentosísima y que baila delicioso”, agregó el reguetonero.

Garrido intervino y dio su opinión de lo que estaba pasando con su compañera y el cantante.

“Me gusta porque ‘Pipe’ es un pelado decente, trabajador, la familia de él es amiga de nosotros, le gusta el deporte, es talentoso, independiente, está soltero. Yo apruebo”, señaló la barranquillera.

El ‘Gordo’ Ariel se sumó a la opinión de Elianis y también se mostró de acuerdo con un posible vínculo entre Romero y Calderón.

“Los padrinos, ‘Mafe’”, dijo tímidamente el cantante.

La presentadora, sorprendida aún más, comentó: “Me casaron… ¿viste, mami? Ya hay matrimonio. ¿Dónde nos vamos a casar pues?”, preguntó en forma jocosa

“En medallo [Medellín]”, contestó entre risas el artista.

Por último, y mucho más adelante, Calderón expresó su deseo de que Romero fuera una de las modelos de su próximo video musical, por lo que no dudó en extenderle la invitación.