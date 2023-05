Elianis Garrido ha sido habitual protagonista de comentarios, polémicas y chismes por sus apariciones en la presentación de ‘Lo sé todo’. Y en la tarde del martes 23 de mayo, debido a su ausencia en el mencionado programa, hubo preguntas sobre su paradero, si había pasado algo con ella y quién era su reemplazo.

Y es que, en días anteriores, en el mismo espacio de chismes y farándula, hicieron bromas sobre conseguir a alguien que reemplazara a la actriz, bailarina y presentadora. Pero no quedó claro si eso era cierto o si era uno de los juegos que normalmente protagonizan junto a Ariel Osorio y ‘Mafe’ Romero.

(Lea también: Elianis Garrido no aguantó y lloró, en vivo, por el bebé de famosa pareja)

Eso sí, en las redes sociales de Elianis se encontraron fotos y publicaciones en las que mostró que estaba dándose un paseo por Europa y que esto durará por un par de días más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elianis Garrido (@elianisgarrido)

Elianis Garrido no estuvo en ‘Lo sé todo’ y consiguieron un reemplazo dentro del mismo programa

Aunque no se sabe si es por vacaciones o por algún compromiso especial de trabajo, el espacio que dejó Garrido lugar lo ocupó Oswaldo Martínez, que trabaja detrás de cámaras en el mismo programa. “Hoy es martes y es particular porque no estamos completos, pero estamos en buena compañía de Oswaldo Martínez”, dijo Ariel Osorio apenas iniciaba la emisión y se vio que era una cara conocida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oswaldo Martínez Montealegre (@oswaldomartv)

Pero no todo el mundo sabía de quién se trataba, entonces, hay que recordar que se trata del director de contenido de ‘Lo sé todo’ y que tiene pasado en otros medios y programas. Martínez estuvo varios años trabajando para los canales de variedades, musicales y de entretenimiento que tenía Telmex Colombia, que después pasó a ser Claro Televisión. También estuvo en la revista 15 Minutos y hoy está en la parte de contenidos del actual programa del Canal Uno.

Es extraño ver a otro hombre en la presentación de este espacio, ya que en el pasado hubo otras caras femeninas que alternaron, pero la propia ‘Mafe’ Romero resaltó lo que significa que Martínez esté completando el equipo ante el viaje de su compañera: “Hoy estoy bendita entre los hombres; a mi diestra y a mi siniestra [risas]”.

Y el mismo Oswaldo Martínez, aceptando que no tenía la pinta adecuada porque Ariel Osorio y ‘Mafe’ Romero estaban muy elegantes en el set, dijo:

“Me complace estar aquí, gracias y qué elegancia. Yo me vine un poquito harapiento, no para la ocasión, me vine del fin de semana de puente”.

Lee También

Captura de pantalla 'Lo sé todo'

El resto del programa no tuvo mayores cambios, incluso ante un comentario desconfiado de Ariel, Romero insinuó que tenía por dentro la presencia y pensamiento de Elianis Garrido. Y se recuerda lo que pasó en el caso de la supuesta relación de Aída Victoria Merlano y Andy Rivera, poniendo en duda lo que se veía en videos de redes sociales.