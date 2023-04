El noviazgo entre Lina Tejeiro y Andy Rivera tuvo muchos capítulos, especulaciones y chismes, parecía cuento viejo después de la revelaciones de la artista y las respuestas de su ex. Pero ahora, cuando aparecieron los videos de Aída Victoria Merlano, muy pegada al representante del género urbano, han salido todo tipo de reacciones.

Y una de las que más dio de qué hablar fue la de Elianis Garrido durante su participación en el programa ‘Lo sé todo’. Combinando tono de broma, sarcasmo y calificativos ácidos en contra de la ‘influenciadora’ barranquillera, dio a entender que estaba de parte de la actriz llanera, que ya es protagonista en redes por sus supuestas respuestas ante este rumor de su expareja.

Aunque sus compañeros Ariel Osorio y Mafe Romero también se unieron a los vainazos, la exintegrante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ fue la que más insistió en opinar y cuestionar la supuesta amistad que había entre Merlano y Tejeiro. Tal como pasó con la relación de Daniel Arenas y Daniella Álvarez.

Elianis Garrido habló de la posible relación de Aída Victoria Merlano y Andy Rivera

En ‘Lo sé todo’ dedicaron un buen tiempo al chisme del triángulo de personajes de la farándula, Elianis empezó dieicendo que “la polémica está encendida en las redes” y contó lo que haría si fuera Lina Tejeiro: “Yo estaría comiendo crtispetas. Ella [Aída Victoria] no sabe en qué se mete y él [Andy] no sabe en qué se mete. Pero hay que dejar hacer a la gente lo que quiera. Pero entre ellos, no con uno”.

Quedaba clara la postura a favor de la actriz, por eso dijo que sería lógico que fuera una estrategia para promocionar el nuevo video de Rivera, que tiene a Merlano como protagonista. Pero al ver que las escenas de la pareja eran comprometedoras, cambió la actitud y salió su tono barranquillero para criticar a la polémica ‘influenciadora’:

“¡Baro, barro, barro! Tanto hombre en la calle para meterse con el que es o el ex de la amiga de uno”.

Mafe Romero añadió: “Como reza el viejo y conocido refrán: entre bomberas no nos pisamos las mangueras” y Elianis aprovechó para lanzar más picante en contra de su coterránea: “Eso lo dice una bombera que tenga escrúpulos”, además de afirmar que la amistad de Aída Victoria Merlano y Lina Tejeiro era entre comillas, porque la ‘influenciadora’ quería ser tendencia cuando estuvo cerca y dándose besos con su supuesta amiga:

“Eso era pa subir la estadística, porque ella se arrima al árbol que más sombra dé. Le gusta estar entre polémicas y –venga yo la beso para que la gente vea que la besé–. Al final, está vendiendo contenido. Pero amistad no hubo, si hubiera amistad, hubiera tenido escrúpulos y no hubiese pasado”.

Después de los comentarios de Garrido, su compañera de programa subió el tono: “¿Qué tal yo comiendo del ex de la amiga mía? ¿Eso qué es? Yo creo que eso es actuado”, y a pesar de que seguía en el aire la posibilidad de que fuera una forma de promocionar el video de Andy Rivera, Elianis volvió a la carga, recordando que hace unos días aclaró su situación marital:

“Aída también fue modelo de un video de Jhonny Rivera y no tuvo esa campaña de expectativa. Con Naldy fue modelo en un video y el amorío traspasó de la ficción a la realidad. Una pelada que te esté lamboneando a ti, apareciendo en tus redes y coqueteándote, después va y se mecatea lo que tú tienes guardado, ¿eso qué es?”.

Casi finalizando la discusión, Elainis Garrido, Ariel Osorio y Mafe Romero hicieron una apuesta sobre si era un romance real o no, pero de nuevo la misma Elianis sumó un comentario duro: “¿Qué hacía en el carro de él tan tarde? Yo hice un video con Joaquín Guillén, en el que me doy besos, y no tenía que estar en la noche con él y haciendo historias de redes”.