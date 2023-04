Así como hablan de famosos, personalidades y demás personas de la farándula, los presentadores de ‘Lo sé todo’ también son muy duros cuando hacen comentarios sobre sus propios compañeros. Y, según dijo Ariel Osorio, ahora se someterá a un nuevo tratamiento estético por el supuesto supuesto de Elianis Garrido.

Al ‘Gordo’ no le da pena nada, anuncia que va a decir públicamente cada vez que se haga un retoque y también echa al agua a sus compañeras cuando se trata de temas de belleza y cambios. Por eso, cuando se siente señalado, suele contraatacar y exponer a sus compañeras al aire. Y hasta es sincero con su vida y complicaciones de salud.

(Vea también: Elianis Garrido dio cátedra en bochinche por supuestos cachos al hijo de Gustavo Petro)

Pero en esta oportunidad, tal vez sea la forma de justificar algún deseo que tiene de seguir manteniendo su imagen y sintiéndose joven. No como la misma Elianis, que recientemente se operó la nariz por temas médicos y de salud.

Ariel Osorio confesó sus retoques en la cara y ahora se hará algo en el pelo

Después de presentar la nota de ‘La gorda’ Fabiola Posada, que anunció que entrará al quirófano para hacerse unos retoques, Elianis Garrido quiso saber si Ariel Osorio se haría un nuevo procedimiento estético y lo preguntó mientras estaban en vivo: “Quiero preguntarle al gordito, ¿alguna vez has pensado en hacerte un retoquito estético? Después de lo que te hiciste hace algunos años”.

Y él, sin ningún filtro, lo aceptó y empezó a revelar que recientemente ya había pasado por un consultorio especialista en estética, para mantener su rostro:

“Claro, todo lo que sea posible desde la estática, desde que me vea bien, me sienta bien y no me vea diferente. Por lo menos, me hice una cosa el otro día, con la doctora Alexandra Mora. Fue algo muy natural, no se nota nada”.

Ante la curiosidad de su compañera barranquillera, el presentador entró en el juego, primero con misterio y después destapó todo: “Esta chiquita sí es chismosa, oye. Me puse algo aquí, que me ayudara con la papadita, me puse aquí [en la nariz] para que me ayudara con la puntita, que me estirara aquí [en los ojos] un poquitito. Nada más, muy natural, para que pudiera gesticular”.

Captura de pantalla 'Los sé todo'

Pero Ariel Osorio ya había empezado a revelar cosas y no hubo nadie que lo detuviera, en ese momento contó que las bromas de Elianis garrido lo hicieron pensar en que debía solucionar el problema a de la caída del cabello y ya estaba decidido:

“Próximamente, creo que voy a hacerme algo, por culpa tuya, fíjate. Por hacerme ‘bullying’ al aire me voy a hacer algo en el pelo. Me hiciste sentir calvo”.

Captura de pantalla 'Los sé todo'

Lee También

La presentadora no esperaba que su compañero le dijo eso, porque le soltó una serie de elogios y después dijo que estaba sintiéndose culpable: “No, amor. Tú no estás calvo, no digas eso, no me hagas sentir mal. Te ves guapísimo”.

Siguiendo con su actitud y reforzando sus ganas de no envejecer, el presentador de ‘Lo sé todo’ dijo que si fue por comentarios de su compañera y dijo que no ocultaría nada: “Fue culpa tuya y me voy a hacer eso. Pero yo se los cuento más adelante y es frenteado, a mí no me da miedo nada”.