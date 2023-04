Recientemente, la comediante Fabiola Emilia Posada Pinedo —conocida públicamente como ‘La Gorda’ Fabiola— les contó a sus seguidores en redes sociales que en los próximos días se someterá a un nuevo procedimiento estético.

Según comentó en su momento, a medida que avance el proceso mostrará el paso a paso de la transformación física que se hará en su rostro y en el cuello, con la que buscará lucir más joven.

La samaria, que lleva más de 35 años haciendo parte de ‘Sábados Felices’, de Caracol Televisión, dio más detalles de la cirugía y explicó las razones que la llevaron a tomar la decisión.

Por qué se operará ‘La Gorda’ Fabiola

Este martes en el programa ‘Día a día’, la humorista reconoció que tuvo cierto temor de pasar nuevamente por el quirófano, teniendo en cuenta las complicaciones de salud que ha tenido a lo largo de su vida.

“El doctor Gagleano me hizo caer en la cuenta que lo que yo veía en el espejo me tenía que gustar y lo que me quisiera hacer era solo para mí, y cuando me veía en el espejo algo no me gustaba. Yo tenía muchísimo miedo porque con tantas cosas que me han pasado (4 infartos, desnutrición)”, mencionó, haciendo referencia a un diálogo que tuvo con el argentino Jorge Leonardo Gagleano, su cirugía de confianza.

Posada relató que todo se basa en una decisión de sentirse más joven, aunque no desconoció su edad y la mencionó sin problema.

“Yo soy una mujer de 60 años, pero no hay nada de malo. Yo no niego mi edad, pues solo un número. No hay nada de malo en querer tener una cara más amable”, agregó en el mismo programa.

En ese momento, la humorista pidió que las cámaras la enfocaran de cerca para mostrarte a los televidentes cómo lucía su papada, parte en la que se enfocará el procedimiento.

“Miren, Colombia, este cuellito de morrocoyo. Es como una camiseta que exprime, estira y se le vació”, dijo en tono jocoso.

En el mismo medio, el cirujano que le hará la intervención explicó que todo se dividirá en dos procedimientos diferentes.

“Vamos a dividir su cirugía en 2 partes. La primera es en la parte de la papada y el cuello, y la segunda es en el parpado superior e inferior, frontoplastia [la frente]”, contó el doctor.