A mediados de 2022 se conoció el final de la relación de Alejandro Riaño con Mari Manotas, después de tener tres hijos y habiendo pasado seis años juntos. Y con el pasar de los meses, se ha conocido que cada quien ha hecho su vida y han conseguido parejas.

Tanto así que ella misma confesó que ha presentado como un amigo a su nuevo novio, la idea es que sus hijos no se carguen con algún conflicto o cambio futuro. Pero hay otro tema que ella ha tenido que manejar de forma especial, tanto con sus tres hijos como con sus personas cercanas, para que no haya confusiones.

(Vea también: ‘Lo sé todo’ arrancó duelo ante ‘La red’ con jugada poco esperada; hubo frases punzantes)

Resulta que el nuevo novio de Mari se llama Alejandro, igual que su exesposo e igual que otra persona de su familia. Por eso, tuvo que aclarar cómo llama a su novio, para que nadie entre en confusiones o preguntas incómodas.

Mari Manotas y la solución para el problema con el nombre Alejandro

En una entrevista que le hicieron en el programa ‘Lo sé todo’, Manotas contó que en su vida ha repetido novios con el mismo nombre: “He hecho pares; he tenido dos Juan Camilos, he tenido dos Felipes, y he tenido dos Alejandros”. Esto lo dijo en medio de risas con el periodista y también con la mejor actitud, por eso siguió dando detalles de su nueva pareja:

“Estoy con una persona, él comparte con mis hijos, comparte conmigo, pero no convivimos. No vive en mi casa, ni yo en la de él. Juntos, pero no revueltos, y creo que para los niños ha sido bien”.

Cuando Mari Manotas estaba contando el manejo que le han dado al tema de las nuevas parejas con Alejandro Riaño, para no afectar a sus hijos, tuvo que aclarar que estaba hablando de su ex: “Mi ex Alejandro, lo ha manejado así y los niños están supertranquilos con el tema: La amiga de papá, el amigo de mamá y todo bien”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marialejandra Manotas Velez (@marimanotas)

Pero se dio cuenta de una posible confusión y por eso contó cómo ha solucionado el tema del nombre, para que sus hijos, su familia y todos los que la rodean, no se confundan entre uno y otro Alejandro:

“Se la llevan bien con el actual [risas], yo le digo ‘el mono’, porque todo el mundo pregunta: -¿De quién está hablando?-”.

Lee También

Eso sí, Mari Manotas lo toma con naturalidad y se muestra muy feliz por estar con su nuevo Alejandro, pero prefirió no hablar de un futuro o compromiso, solo espera que las cosas sigan como están y después verán si hay algo más serio.