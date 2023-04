El matrimonio de Hiba Abouk y Achraf Hakimi ha sido uno de los más mencionados en 2023 por su separación, los escándalos del futbolista con temas penales y ahora con la situación que involucra temas económicos dentro del divorcio.

La separación se dio hace unos meses, incluso antes de que saliera a la luz pública la supuesta situación del lateral marroquí con una joven de 24 años en su casa que habría sucedido el año pasado.

Sin embargo, aún no hay nada comprobado contra el jugador, por lo que siguió llevando su vida con normalidad y es todavía uno de los futbolistas mejores pagados de Francia, con un sueldo de más de 1’000.000 de euros mensuales.

Ante esto, la expareja del deportista fue con sus abogados a las autoridades del país europeo para exigir el 50 % de la fortuna del jugador, lo que le correspondería al llevar un proceso de separación.

Sin embargo, al hacer los respectivos estudios se determinó que Hakimi no tiene nada a su nombre, por lo que no hay nada que repartir con su exesposa.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l’un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d’un million d’euros par mois

L’ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1

— First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023