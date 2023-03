El caso corresponde a una mujer de 24 años de edad que entabló por Instagram una relación con el jugador del PSG y que visitó la casa de este el 25 de febrero, cuando –según ella– el deportista se sobrepasó.

Sin embargo, el volante que ha sido mundialista con su selección en 2018 y 2022 asegura que le “tendieron una trampa” y no acepta las acusaciones, por lo que la justicia francesa deberá despejar los hechos.

Al respecto, el comentarista colombiano Óscar Rentería tomó partido al decir en ‘El pulso del fútbol’, programa de Caracol Radio, que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”, asignándole parte de la culpa de lo sucedido a la aparente víctima, lo que le representó una contundente crítica.

Óscar Rentería, tratado de “machista” por escándalo de Hakimi

Luego de la opinión del periodista, una oyente identificada como Indira Mesa le escribió para mostrar su desacuerdo con él, carta que fue leída al aire y que decía lo siguiente:

“Rentería fue irrespetuoso y machista, no digo que el jugador sea el culpable, pero no tiene nada que ver la presencia de una mujer en el apartamento de un futbolista con una violación”.

Sin embargo, lejos de retractarse, el comentarista fue aún más recalcitrante con la mujer que denunció el presunto abuso y le cayó con todo.

“Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después”, apuntó.

Y remató: “La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.

Pese a semejante salida, César Augusto Londoño, el otro presentador, no se atrevió a decir nada y cambió de tema, pues no es la primera vez que Rentería es así com los oyentes.

En audio, la desatada de Óscar Rentería (minuto 23.33):