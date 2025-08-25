“Por bus con fallas mecánicas en la avenida Caracas con Calle 72, sentido norte-sur, la flota troncal realiza contraflujo y deja de prestar servicio la estación Calle 76-San Felipe en ese mismo sentido”, detalló Transmilenio en X.

Este suceso se dio días después de un importante anuncio que Transmilenio hizo sobre la troncal de la Caracas, que está operando parcialmente por cuenta de las obras del metro.

Recientemente, el sistema Transmilenio anunció la entrada en funcionamiento de la estación temporal Calle 57, ubicada en la troncal Caracas Centro, a partir del 16 de agosto.

Esta medida busca garantizar la continuidad del servicio de transporte mientras avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La nueva estación temporal reemplaza a la original Calle 57 y ofrece a los usuarios los mismos 16 servicios habituales, incluyendo las rutas fáciles 6 y 8, así como las troncales A61, C15, H15, D24, H75, F61, B23, J24, B74, J74, B75 y K23.

Se trata de la segunda estación provisional habilitada en la Avenida Caracas para asegurar la movilidad de los ciudadanos durante la construcción del metro, una obra considerada clave para el futuro de la capital.

Además, TransMiZonal mantiene cerca de 32 rutas que operan en nueve paraderos cercanos a la Calle 57, particularmente en la carrera 13 y la misma calle 57.

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, aseguró que la apertura de esta estación refleja el compromiso de brindar un transporte público eficiente y de calidad, al tiempo que se facilita el avance de las obras.

Para acompañar a los usuarios, habrá personal de atención en vía que orientará sobre rutas, horarios y alternativas. También se recomienda planear los viajes a través de la página web, la TransMiApp y el canal de WhatsApp oficial.

