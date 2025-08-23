Un nuevo episodio de acoso en el sistema Transmilenio encendió la indignación ciudadana. En un bus alimentador, una mujer fue grabada mientras agredía físicamente a un joven que, según su testimonio, la había tocado de manera indebida.

En las imágenes, que se hicieron virales en redes sociales, se observa cómo la víctima golpea al presunto agresor con puños y patadas, además de escupirlo, mientras le recriminaba el abuso. Sin embargo, los demás pasajeros no intervinieron para respaldarla; por el contrario, algunos le pedían que se calmara para evitarse “problemas”, lo que generó aún más frustración en la mujer.

La joven aseguró que el hombre le tocó los glúteos mientras viajaba en el alimentador 10-8 (Olarte – Tímiza), justo en el momento en que se sentó a su lado.

“Muestre la cara, ahí si se la esconde. Morboso, conmigo no. Viol.. a uno le va a quedar más difícil. “Depravado, degenerado… Esto es lo que pasa en Transmilenio y no me digan que es por como estoy vestida porque no tengo falda”, se escucha en la grabación.

Como si fuera poco, el señalado agresor, que sería un menor de 17 años y que al parecer usa la sudadera de un colegio, le dice a la mujer que es una mentirosa y eso termina por desatar la rabia de la víctima.

A pesar de eso, la mujer en su cuenta de X aseguró que hay “3 pruebas testimoniales” que comprueban su versión y que espera que su caso ayude a que otras mujeres se empoderen y denuncien este tipo de situaciones.

He recibido cientos de comentarios de apoyo que agradezco de todo corazón, sin embargo para efectos de no desinformar quiero dejar aquí claras ciertas salvedades en vista de la viralizacion de los videos que fueron publicados 👇🏻👇🏻 — 𝐻𝑒𝓁𝑒𝓃𝒶 🌊🖤🩸 (@Helenna__gc) August 23, 2025

¿Cómo denunciar el acoso en TransMilenio?

La Secretaría de la Mujer de Bogotá y Transmilenio tienen habilitadas varias rutas de atención para quienes sean víctimas de acoso en el sistema:

Línea 155: disponible las 24 horas para orientación en casos de violencia contra la mujer.

Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137): asesoría psicológica y jurídica inmediata.

Botón “Ellas” de la app TransMiApp: permite reportar incidentes en tiempo real.

Puntos de Atención en estaciones principales: personal capacitado acompaña a la víctima y activa el protocolo.

Policía de Transporte: en caso de agresión directa, la mujer puede pedir apoyo inmediato a los uniformados presentes en estaciones y buses.

Consecuencias legales para los acosadores

El Código Penal colombiano contempla sanciones para quienes cometen acoso o abuso en el transporte público:

Acoso (Artículo 210A): penas de 1 a 3 años de prisión.

Actos sexuales abusivos (Artículo 206): penas de 1 a 4 años de prisión.

Injuria por vía de hecho: adicionalmente, pueden imponerse multas y antecedentes judiciales.

