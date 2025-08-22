El feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco, que se registró en julio de 2025, ha vuelto a poner a la sociedad colombiana en alerta sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres. El principal sospechoso del hecho, Óscar Santiago Gómez Leal, a quien se le sindica de haber asfixiado a la periodista antes de lanzarla por la ventana de su departamento, fue imputado por el delito de feminicidio agravado en una audiencia que se llevó a cabo este 21 de agosto.

Según la Fiscalía, Gómez Leal había tenido un comportamiento violento hacia Blanco durante varios meses, situación que culminó de la peor manera posible. La versión del procesado, en la que alega que su pareja se lanzó por su propia cuenta al vacío, fue contradicha por la autopsia del cuerpo de Blanco que reveló que fue asfixiada antes de ser arrojada por la ventana.

De hecho, en el momento de la captura de este hombre en Bogotá y en la lectura de sus derechos y los cargos es que este sujeto mostró una actitud fría y hasta en un momento llegó a reirse frente al policía, lo que desató aún más indignación. Lo que se sabe es que este hombre era sumamente celoso y posesivo con su novia, pero ella nunca alertó sobre este tipo de problemas con las autoridades y, según su madre, creía que podía darle vuelta a esta compleja situación.

“Las pruebas, incluida la necropsia, mostraron maniobras de asfixia previas a la caída y desestimó la idea de que se hubiera asfixiado durante la caída al vacío. Por ello, afirmó que el feminicidio fue perpetrado en la habitación donde solo se encontraban la víctima y el imputado”, advirtió el juez del caso, quien calificó la conducta de Gómez Leal como “altamente reprochable” y lo consideró un peligro para la sociedad.

El juez, además, desestimó las técnicas de distracción que el acusado usó para desviar la atención del feminicidio, como simular desmayos y sostener la versión de que la periodista se quitó la vida. De acuerdo con el funcionario judicial, Gómez Leal es el único responsable del feminicidio de Laura Camila Blanco, pues no había otra persona con acceso a la habitación donde ocurrieron los hechos.

La defensa de Gómez Leal apeló la medida de aseguramiento impuesta por el juez y, mientras se adelantan las siguientes audiencias, este continuará detenido. En caso de ser hallado culpable podría ser condenado a hasta 41 años de prisión, tal y como lo estipula el Código Penal Colombiano.

