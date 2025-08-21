El caso de Laura Camila Blanco, la periodista de 26 años que murió al caer de un noveno piso en Bogotá el 27 de julio de 2025, dio un giro inesperado, dejando a la sociedad colombiana consternada.

Aunque inicialmente se pensó en un suicidio, nuevas evidencias han llevado a las autoridades a acusar a su novio, Óscar Santiago Gómez Leal, como presunto responsable de un horrendo feminicidio.

Juez envía a la cárcel a novio de la periodista Laura Camila Blanco

Las pruebas recolectadas señalan como posibles causas de la muerte asfixia y estrangulamiento, según lo indicó el análisis forense practicado por la Fiscalía General de la Nación. Después de una investigación exhaustiva, un juez ordenó el traslado de Gómez Leal a la cárcel y dictó imputación por feminicidio agravado, tal como informó El Tiempo.

En un apartamento del sector de Engativá, se efectuó la detención de Gómez el 21 de agosto de 2025. La sospecha de asesinato en torno a la trágica muerte de Blanco no provino solo de las autoridades, sino también de su familia, quienes ya habían expresado inquietudes por el comportamiento de Óscar Santiago.

Según datos compartidos por El Tiempo, la defensa de Gómez Leal aún busca desacreditar la hipótesis del feminicidio, pese a las pruebas que sustentan su detención. Cabe destacar que la noche anterior a la muerte de Laura Camila, la pareja había celebrado el grado de Óscar Santiago, en un ambiente de aparente normalidad junto a amigos y colegas.

Aunque este giro crucial marca un avance en el proceso, la investigación aún no ha concluido. Las autoridades continúan recolectando testimonios y evidencias para llevar a cabo el juicio correspondiente. La medida judicial de encarcelar a Gómez Leal refleja la gravedad de los elementos encontrados hasta el momento.

