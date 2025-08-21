Se conocen detalles de un episodio que ocurrió en Santa Marta y se volvió viral en las últimas horas. La historia involucra a una futura madre, un esposo infiel y una tercera en discordia.

Yoselin Mora expuso su problema intrafamiliar mediante la publicación de conversaciones privadas y fotografías en plataformas digitales. Mora, siendo víctima de una supuesta infidelidad por parte de su esposo Adrián Villar, quien, según ella, tiene otra relación sentimental con otra mujer identificada como Olga Vizcaíno, según relató Blu Radio.

Las redes sociales se transformaron en el escenario principal de este conflicto, donde Mora hizo pública la supuesta traición de su pareja, acompañada por la anécdota de que todo ocurría mientras ella cursaba embarazo.

¿Vizcaíno no conocía la otra relación que tenía hombre infiel en Santa Marta?

Del otro lado del cuadrilátero imaginario, Vizcaíno defendía su imagen, alegando desconocer la situación marital de Villar, que él iba a ser padre y se defendió en declaraciones que dio a La Movida.

“No sabía nada de eso. Él y yo nos escribíamos mutuamente y tuvimos química, física, matemática, de todo”, aseguró la mujer luego de ser confrontada por la situación.

En medio del escándalo, Villar es señalado de tener una doble vida, lo que desató un debate social sobre la fidelidad. En las redes se le ha apodado de manera despectiva como “el sabrozaso”.

La viralidad de este caso en redes ha dado lugar a numerosos memes que satirizan la situación, avivando aún más el interés por esta historia. Así, la realidad se transforma en un hilo de debate digital sobre las responsabilidades afectivas y el papel del respeto dentro de las relaciones de pareja.

