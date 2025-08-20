Así como hubo alerta por un avión militar que se accidentó en Estados Unidos, otra emergencia acabó en la mira de los medios a nivel internacional con un momento de pánico en un aeropuerto concurrido.

Video de hombre que causó incendio en un aeropuerto

Un hombre de 26 años, de nacionalidad ucraniana, ha provocado un grave incidente en la Terminal 1 del aeropuerto de Malpensa (ver mapa), en Milán (Italia), al amenazar con detonar un artefacto explosivo. El hecho ocurrió el 20 de agosto de 2025, provocando momentos de pánico y un masivo despliegue de seguridad que paralizó las operaciones en la terminal.

El individuo, visiblemente alterado, se acercó a un mostrador de la aerolínea Wizz Air, donde afirmó tener una bomba en una maleta y amenazó con hacerla explotar. Inmediatamente, el personal del aeropuerto alertó a las fuerzas del orden.

La situación escaló rápidamente cuando la Policía de Fronteras y la Guardia de Finanzas intervinieron, rodeando al hombre y logrando su inmovilización luego de unos minutos de alta tensión. El video del momento se viralizó desde la cuenta de Instagram de Corriere della Sera.

Como resultado de la amenaza, las autoridades del aeropuerto activaron un plan de emergencia, lo que provocó una evacuación parcial de la zona y la interrupción de varias operaciones aéreas.

Aunque el incidente fue resuelto con rapidez y sin heridos, causó un caos considerable, incluyendo retrasos en los vuelos y largas filas de pasajeros que esperaban en la terminal.

Luego de la inmovilización del sospechoso, una unidad especial de artificieros revisó la maleta del hombre y, para alivio de todos, confirmó que la amenaza de bomba era falsa. El hombre fue arrestado de inmediato.

Según los reportes iniciales, se presume que la conducta del ucraniano podría estar relacionada con un estado de alteración mental. A pesar de que la intimidación no era real, su acción activó todos los protocolos de seguridad y causó un gran susto entre el personal y los pasajeros, evidenciando la alta vulnerabilidad de los espacios públicos a este tipo de incidentes.

¿Qué hacer en caso de incendio en un sitio público?

En caso de un incendio en un sitio público, mantener la calma y actuar rápidamente es crucial para su seguridad y la de los demás. La mayoría de los lugares públicos tienen planes de evacuación y medidas de seguridad específicas que usted debe conocer.

Evaluar la situación y alertar: mantener la calma, pero actuar con rapidez. Si se ve un incendio o humo, avisar a las personas a su alrededor. Activar la alarma de incendios más cercana. Generalmente son botones rojos o palancas ubicadas en los pasillos o cerca de las salidas de emergencia. Evacuar inmediatamente: no intentar recoger las pertenencias personales. Lo más importante es salir del lugar de forma segura. Dirigirse hacia la salida de emergencia más cercana. Seguir las señales de salida, que suelen ser luces verdes o carteles luminosos. Si el humo es denso, agacharse y gatear por debajo de él, ya que el aire más limpio se encuentra cerca del piso. Tocar las puertas con el dorso de la mano antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no abrirla, ya que el fuego está detrás. Buscar otra ruta de escape. Llegar a un lugar seguro: una vez fuera del edificio, ir al punto de encuentro predeterminado. No regresar al edificio por ninguna razón. Dejar que los bomberos y el personal de emergencia hagan su trabajo. Llamar a los bomberos y proporcionar información detallada sobre el incendio, si aún no han llegado.

Es fundamental familiarizarse con las salidas de emergencia cada vez que entra a un nuevo lugar. Saber dónde están las alarmas y las rutas de escape puede marcar la diferencia en una situación de riesgo.

¿Cómo identificar salidas de emergencia en un aeropuerto?

Los aeropuertos, al igual que otros lugares públicos, tienen protocolos de seguridad y señalización claros para las salidas de emergencia. Identificarlas es sencillo si sabe qué buscar.

Señales luminosas: las salidas de emergencia están marcadas con letreros iluminados que dicen “ EXIT ” o tienen un pictograma de una persona corriendo hacia una puerta. Estas señales suelen ser de color verde y están diseñadas para ser visibles incluso en la oscuridad o en caso de humo.

las salidas de emergencia están marcadas con letreros iluminados que dicen “ ” o tienen un pictograma de una persona corriendo hacia una puerta. Estas señales suelen ser de color verde y están diseñadas para ser visibles incluso en la oscuridad o en caso de humo. Mapas de evacuación: Encontrará mapas de evacuación en áreas comunes, cerca de ascensores y en los pasillos. Estos planos muestran su ubicación actual (marcada con un “ usted está aquí “) y las rutas más cercanas a las salidas de emergencia.

Encontrará mapas de evacuación en áreas comunes, cerca de ascensores y en los pasillos. Estos planos muestran su ubicación actual (marcada con un “ “) y las rutas más cercanas a las salidas de emergencia. Puertas de emergencia: las puertas que dan a una salida de emergencia suelen estar claramente señalizadas y no tienen manija convencional. En su lugar, tienen barras de empuje (“panic bars”) o pestillos fáciles de abrir que le permiten salir rápidamente sin necesidad de girar una perilla.

Es clave familiarizarse con su entorno al llegar a cualquier lugar público es una práctica de seguridad fundamental.

