En medio del seguimiento a problemas de salud, un profesional de la medicina fue blanco de atención gracias a una innovación que puso sobre la mesa a través de sus redes sociales para atacar una de las molestias más comunes.

El neurocientífico llamado Kareem Clark, PhD se hizo viral en plataformas como TikTok por promover un dispositivo para curar el hipo. Aunque se podría pensar que se trata de un simple remedio casero, el truco en realidad implica un invento con respaldo científico.

¿Cómo se llama nuevo accesorio para quitar hipo al instante?

El método para quitar el hipo al que se refiere el Dr. Clark no es una cucharada de azúcar, sino el uso de un accesorio llamado HiccAway, una pajita en forma de ‘L’ que funciona con succión.

El neurocientífico explicó en un video que el dispositivo, creado por el Dr. Ali Seifi, funciona mediante una fuerte succión que activa la epiglotis, una estructura de cartílago que cubre la tráquea al tragar.

Al hacer esto, se estimulan simultáneamente dos nervios clave relacionados con el hipo: el nervio frénico y el nervio vago. La estimulación de estos nervios envía una señal al cerebro que interrumpe los espasmos del diafragma, reiniciando el proceso de respiración normal y deteniendo el hipo.

Este invento ha sido objeto de estudio. Una investigación publicada en 2021 en la revista JAMA Network (replicada por Research Gate) demostró que el HiccAway es efectivo en el 92 % de los casos, superando la eficacia de los remedios caseros tradicionales.

Si bien la idea de un ‘truco’ viral puede sugerir un remedio sencillo y común, el Dr. Clark promovió este método como una solución con un fundamento científico sólido que podría reemplazar a los métodos populares o incluso a medicamentos recetados para casos persistentes.

¿Cuáles son los peligros del hipo para la salud?

El hipo es una reacción común y, por lo general, inofensiva que desaparece en pocos minutos. Sin embargo, cuando persiste por más de 48 horas (considerado hipo crónico o persistente), puede ser un síntoma de una condición médica subyacente y, en casos extremos, puede acarrear serios peligros para la salud.

El hipo persistente, al ser una contracción involuntaria y repetitiva del diafragma, puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de una persona. Las principales complicaciones incluyen:

Problemas de sueño y agotamiento: la incapacidad para detener los espasmos del hipo interrumpe el sueño, lo que lleva a un agotamiento extremo y fatiga crónica.

Dificultad para comer y beber: los espasmos pueden interferir con la capacidad de tragar, lo que a su vez puede provocar una nutrición deficiente, deshidratación y una pérdida de peso involuntaria.

Problemas psicológicos: la frustración y vergüenza constante pueden llevar a la ansiedad, la depresión y un deterioro general en la salud mental.

Más allá de sus propias complicaciones, el hipo crónico a menudo es una señal de que algo más grave está ocurriendo en el cuerpo. Puede ser un síntoma de problemas en los nervios vago o frénico, que controlan el diafragma, o de enfermedades más serias, tales como:

Trastornos del sistema nervioso central: el hipo persistente puede ser un síntoma de un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, meningitis o esclerosis múltiple.

Problemas gastrointestinales: afecciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), hernias, o incluso úlceras pueden provocar hipo crónico.

Otras enfermedades: en algunos casos, el hipo prolongado está relacionado con afecciones en otros órganos como el hígado, riñones o páncreas, o con desequilibrios metabólicos.

Si el hipo dura más de 48 horas, es crucial buscar atención médica para determinar la causa subyacente. Un profesional de la salud puede realizar un diagnóstico adecuado y recomendar el tratamiento más efectivo.

¿Por qué le da hipo a una persona?

El hipo, conocido médicamente como ‘singultus’, es una contracción espasmódica, involuntaria y repetitiva del diafragma, el músculo que separa el pecho del abdomen y que es fundamental para la respiración. Cada espasmo es seguido por un cierre repentino de las cuerdas vocales, lo que produce el sonido característico del hipo.

Las causas más comunes del hipo transitorio, que es el que dura solo unos minutos, suelen estar relacionadas con la irritación de los nervios que controlan el diafragma, principalmente los nervios frénico y vago. Las causas más frecuentes de esta irritación son:

Hábitos de alimentación y bebida: comer demasiado rápido, tragar aire mientras se come o se masca chicle, o consumir comidas muy picantes, calientes o grandes. Beber bebidas gaseosas en exceso o grandes cantidades de alcohol también puede provocar hipo.

Emociones: el estrés, la excitación repentina o la ansiedad pueden desencadenar un episodio de hipo.

Cambios de temperatura: la exposición a cambios bruscos de temperatura, como beber algo muy frío de forma rápida, puede irritar el diafragma.

En la mayoría de los casos, el hipo es una molestia pasajera que no representa un peligro para la salud y desaparece por sí solo. Sin embargo, cuando el hipo es persistente (dura más de 48 horas) o refractario (más de un mes), puede ser un síntoma de una condición médica subyacente más grave, como un tumor, una irritación en los nervios o incluso una enfermedad metabólica. En estos casos, es fundamental buscar atención médica para un diagnóstico y tratamiento adecuados.

