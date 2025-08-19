El artista en mención es reconocido en redes sociales como ‘@Georgito_000’, quien ha conmovido (y sorprendido) a miles de internautas luego de mostrar cuánto obtiene al cantar en Transmilenio con su talento para el canto.

De acuerdo con un video que publicó y en el que muestra cómo es el día a día de su trabajo, mencionó también que su motivación principal para salir a las estaciones y buses a cantar es darle una mejor vida a su madre, razón por la que cada día sale de casa con su guitarra rumbo al transporte público.

Según Jorge Andrés, a pesar del cansancio que enfrenta y de la dura competencia con otros trabajadores informales en el sistema, siempre mantiene la esperanza de cumplir sus sueños. El joven agradeció el apoyo de los pasajeros, quienes con monedas y billetes contribuyen a su sustento diario.

En una de sus recientes publicaciones, el cantante mostró el resultado de cinco horas de trabajo dentro del sistema. Ahí, Jorge Andrés alcanzó a recolectar 60.000 pesos en billetes y 64.500 en monedas, para un total de 124.500 pesos. Con evidente emoción, agradeció a quienes le tendieron la mano y reiteró que cada peso tiene como destino ayudar en su hogar.

El joven también mencionó que canta en restaurantes para aumentar sus ingresos, aunque reconoció que algunos días son más difíciles porque no siempre recibe la misma colaboración. Pese a ello, aseguró que cada moneda la recibe con gratitud y que todo lo entrega a su madre, quien le retribuye con bendiciones y orgullo.

La publicación de Jorge Andrés causó gran impacto en redes sociales. En los comentarios de la publicación varios usuarios calcularon que, con ingresos similares, el joven podría obtener cerca de 3.800.000 pesos al mes. Entre los comentarios, muchos lo catalogaron como un ejemplo de perseverancia y destacaron que su esfuerzo está movido por el amor hacia su madre.

