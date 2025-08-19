El sistema Transmilenio reportó en los últimos minutos una importante novedad en la movilidad para los pasajeros, por cuenta del cierre del Portal Américas y de la estación Biblioteca El Tintal, luego de que durante más de una hora se presentaran bloqueos en ese sector.

(Vea también: Transmilenio anuncia nueva ruta para aliviar la hora pico: este será su recorrido)

Según informó en redes sociales la empresa en sus redes sociales, “a la hora se suspende el servicio temporalmente del Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal. Los servicios de Transmilenio realizan retornos en Transversal 86 y Banderas”.

Última Hora Caracol mencionó que el problema se originó debido a los “bloqueos en la avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur por parte de bicitaxistas que exigen condiciones laborales dignas”, y que se tomaron la vía evitando el paso de los articulados y vehículos particulares.

Según ese mismo medio, los retrasos en la movilidad y la incapacidad de los buses para pasar hicieron que muchos usuarios decidieran bajarse de los buses para seguir su camino a pie.

El caos en ese lugar se dio desde primeras horas de este martes 19 de agosto, pues a las protestas se sumaron el daño en varios semáforos cerca al Portal de las Américas y a los cierres viales causados por las obras del metro de la capital, que también ocasionaron largos trancones.

Las autoridades pidieron a los conductores que tomen rutas alternas como la avenida Guayacanes o la avenida Villavicencio, con el fin de evitar los trancones que se registran en ese punto.

