El sistema Transmilenio reportó en los últimos minutos una importante novedad en la movilidad para los pasajeros, por cuenta del cierre del Portal Américas y de la estación Biblioteca El Tintal, luego de que durante más de una hora se presentaran bloqueos en ese sector.
(Vea también: Transmilenio anuncia nueva ruta para aliviar la hora pico: este será su recorrido)
Según informó en redes sociales la empresa en sus redes sociales, “a la hora se suspende el servicio temporalmente del Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal. Los servicios de Transmilenio realizan retornos en Transversal 86 y Banderas”.
⏰#TMAhora: (7:55 a.m.)Lee También
Quiénes son los dueños del BMW que se estrelló en el norte de Bogotá y dejó una joven herida [Video] Intentó colarse y terminó a los puños con un policía en plena vía del Transmilenio Balacera en billar en Bogotá dejó un muerto: sujeto abrió fuego porque no le pagaron apuesta Así es el puente con icopor que se hace en Bogotá; promete aliviar tráfico en el norte
📍Portal Américas
Por aglomeración que afecta la operación, los servicios de TransMiZonal activan desvíos en la Calle 38 sur.
❌Se suspende el servicio de alimentación en el Portal Américas. pic.twitter.com/JYaxpwPkCE
— TransMilenio (@TransMilenio) August 19, 2025
Última Hora Caracol mencionó que el problema se originó debido a los “bloqueos en la avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur por parte de bicitaxistas que exigen condiciones laborales dignas”, y que se tomaron la vía evitando el paso de los articulados y vehículos particulares.
Según ese mismo medio, los retrasos en la movilidad y la incapacidad de los buses para pasar hicieron que muchos usuarios decidieran bajarse de los buses para seguir su camino a pie.
El caos en ese lugar se dio desde primeras horas de este martes 19 de agosto, pues a las protestas se sumaron el daño en varios semáforos cerca al Portal de las Américas y a los cierres viales causados por las obras del metro de la capital, que también ocasionaron largos trancones.
Las autoridades pidieron a los conductores que tomen rutas alternas como la avenida Guayacanes o la avenida Villavicencio, con el fin de evitar los trancones que se registran en ese punto.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO