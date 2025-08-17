Una riña terminó en una fatal balacera en un establecimiento de Las Ferias, barrio de Engativá, occidente de Bogotá. El incidente se presentó durante la noche del pasado sábado 16 de agosto, cuando los clientes de un billar jugaban dominó en una mesa.

(Le puede interesar: Escabrosa balacera dentro de centro comercial: intentaron robar carro de valores y guarda murió)

De acuerdo con el reportero de Olímpica Stéreo, ‘Gato’ Gómez, todo se dio mientras los presentes bebían licor en el estadero de la carrera 69 H con calle 75. El periodista del medio aliado de Pulzo dio a conocer que los clientes iban subiendo las apuestas en su partida de dominó.

Uno de ellos ganó el juego, por lo que, presuntamente, pidió a sus adversarios que le pagaran el dinero que acordaron apostar. No obstante, uno de los oponentes se habría negado a dar su parte, lo que llevó a una discusión verbal.

Sin embargo, la situación subió de ánimos y se desató una violenta riña, por lo que uno de los implicados sacó un revólver y disparó dentro del billar. Desafortunadamente, una de las balas alcanzó a uno de los presentes, quien falleció en el lugar.

(Lea también: Preocupante atraco en restaurante de Bogotá: ladrón entró armado y dejó en ‘shock’ a comensales)

De acuerdo con imágenes compartidas por el ‘Gato’ Gómez, la víctima se desplomó en la entrada del establecimiento y con un sangrado evidente por la gravedad de su herida. Los tiros también dejaron a dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

La Policía llegó al lugar para recopilar evidencias, testimonios y demás elementos para investigar el crimen. En el lugar fue capturada una persona implicada en la balacera.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.